TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (20 Mayıs 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı.

AA
20 Mayıs 2022 Cuma, 16:17
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (20 Mayıs 2022)
Abone Ol google-news

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13474
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14037
BHD BAHREYN DİNARI 42.2786
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18216
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.5900
BWP BOTSVANA PULASI 1.3166
BRL BREZİLYA REALİ 3.2322
DZD CEZAYİR DİNARI 0.10935
CZK ÇEK KORUNASI 0.68335
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00109
MAD FAS DİRHEMİ 1.5902
PHP FİLİPİN PESOSU 0.30557
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0087
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.5153
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.20518
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.2357
HKD HONG KONG DOLARI 2.0312
IQD IRAK DİNARI 0.01092
ISK İZLANDA KRONU 0.12161
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03725
LYD LİBYA DİNARI 3.3147
HUF MACAR FORİNTİ 0.04401
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.27338
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.6316
MXN MEKSİKA PESOSU 0.80083
EGP MISIR LİRASI 0.87195
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0082
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00144
PEN PERU YENİ SOLU 4.2675
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.6333
RSD SIRP DİNARI 0.14331
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.5581
SDG SUDAN POUNDU 0.03567
SYP SURİYE LİRASI 0.00634
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0082
THB TAYLAND BAHTI 0.46477
TND TUNUS DİNARI 5.2134
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.5606
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.53951
OMR UMMAN RİYALİ 41.4012
JOD ÜRDÜN DİNARI 22.4813
VND VİETNAM DONGU 0.00069
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.7689
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.53802
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.2011

TCMB merkez bankası döviz Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler