TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (31 Mayıs 2022)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) alım satıma konu olmayan döviz kurlarını açıkladı.

AA
31 Mayıs 2022 Salı, 15:53
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları açıklandı (31 Mayıs 2022)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.13668
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.14569
BHD BAHREYN DİNARI 43.5076
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.18414
BAM BOSNA HERSEK MARKI 8.9613
BWP BOTSVANA PULASI 1.3663
BRL BREZİLYA REALİ 3.4517
DZD CEZAYİR DİNARI 0.11270
CZK ÇEK KORUNASI 0.71092
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00112
MAD FAS DİRHEMİ 1.6589
PHP FİLİPİN PESOSU 0.31228
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 1.0506
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 5.5042
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.21114
HRK HIRVATİSTAN KUNASI 2.3301
HKD HONG KONG DOLARI 2.0903
IQD IRAK DİNARI 0.01124
ISK İZLANDA KRONU 0.12893
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.03856
LYD LİBYA DİNARI 3.4373
HUF MACAR FORİNTİ 0.04451
MKD KUZEY MAKEDONYA DİNARI 0.28516
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 3.7461
MXN MEKSİKA PESOSU 0.83856
EGP MISIR LİRASI 0.88280
NAD NAMİBYA DOLARI 1.0508
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00149
PEN PERU YENİ SOLU 4.4608
PLN POLONYA ZLOTİSİ 3.8363
RSD SIRP DİNARI 0.14953
SGD SİNGAPUR DOLARI 11.9651
SDG SUDAN POUNDU 0.03671
SYP SURİYE LİRASI 0.00653
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 1.0508
THB TAYLAND BAHTI 0.47806
TND TUNUS DİNARI 5.4168
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 4.6931
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.55519
OMR UMMAN RİYALİ 42.6030
JOD ÜRDÜN DİNARI 23.1345
VND VİETNAM DONGU 0.00071
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 4.9135
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 0.56480
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 10.6870

TCMB döviz Döviz kuru Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası merkez bankası

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