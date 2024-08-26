TCMB'nin TL depo alım ihalesine 8 milyar liralık teklif geldi
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 8 milyar 800 milyon lira oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) bugün açtığı 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 50, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 8 milyar 800 milyon liralık teklif geldi.
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