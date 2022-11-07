Teknolojide işten çıkarma dalgası büyüyor

07 Kasım 2022 Pazartesi, 10:07

ABD'de teknoloji sektöründe işten çıkarma haberlerinin ardı arkası gelmiyor.

Facebook, Whatsapp ve Instagram gibi platformları bünyesinde barındıran Meta Platforms, Wall Street Journal’ın haberine göre bu hafta binlerce kişiyi etkileyecek işten çıkarmalara başlayacak.

İŞTEN ÇIKARMALAR ÇARŞAMBA BAŞLAYABİLİR

Gazete işten çıkarmaların en erken çarşamba günü başlayabileceğini belirtirken şirketin çalışanlarına önemli olmayan seyahatlerini iptal etmeleri gerektiğini ilettiğini yazdı.

Geçtiğimiz hafta Twitter’ın işgücü, Elon Musk’ın 44 milyar dolarlık satın alımı tamamlanmasının ardından yarı yarıya düşürülerek 3 bin 700 kişiye indirilmişti. Ancak Musk’ın platforma kazandırmak istediği yeni özelliklerin hayata geçirilmesinde kritik rol oynayabileceği anlaşılan bazı işten çıkarılan çalışanlar, geri çağırıldı.

Musk, günde 4 milyon dolar kaybeden bir şirkette işten çıkarma yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu yazmıştı.