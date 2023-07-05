Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 işyeri kira zammı hesaplama...
Enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte kira zam oranları da belli oldu. Konutlardaki kiracılar Temmuz 2024’e kadar sözleşmelerini yüzde 25 artışla yenileyecek. Fakat iş yerleri için kira zam oranı bu ay için yüzde 59.95 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.
TÜFE'deki değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19.77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.
TÜFE'nin 12 aylık ortalaması verisi, aynı zamanda kiralara yapılacak o ayki zam oranını da belirliyor.
konutta kira zam siniri getirildi
Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.
Temmuz ayı kira artış oranı konut için örnek hesaplama
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25
Kira Artış Tutarı: 2500 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL
12 aylık TÜFE'ye göre işyeri kira zammı hesaplama örneği şu şekilde
Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL
Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023
Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 59,95
Kira Artış Tutarı: 5 bin 995 TL
Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 995 TL
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