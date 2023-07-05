Temmuz ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2023 işyeri kira zammı hesaplama...

Yayınlanma: 05.07.2023 - 11:14

Güncelleme: 05.07.2023 - 11:14

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) açıklandı.

TÜFE'deki değişim 2023 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 3,92, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 19.77, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38.21 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,95 olarak gerçekleşti.

TÜFE'nin 12 aylık ortalaması verisi, aynı zamanda kiralara yapılacak o ayki zam oranını da belirliyor.

konutta kira zam siniri getirildi

Konut kiralarında ise 1 Temmuz’da sona eren yüzde 25’lik tavan zam uygulamasının devam edeceği açıklandı. Uygulama 2 Temmuz 2024’e kadar sürecek.

Temmuz ayı kira artış oranı konut için örnek hesaplama

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 25

Kira Artış Tutarı: 2500 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 12 bin 500 TL

12 aylık TÜFE'ye göre işyeri kira zammı hesaplama örneği şu şekilde

Mevcut Kira Bedeli: 10 bin TL

Kira Artışı Yapılacak Ay: Temmuz 2023

Girdiğiniz Artış Oranı: Yüzde 59,95

Kira Artış Tutarı: 5 bin 995 TL

Aylık Yeni Kira Tutarı: 15 bin 995 TL