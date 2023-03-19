Tencere satan esnafın Ramazan ayıyla ilgili ticari bir beklentisi kalmadı
Eskişehir’de toplu iftarlarda dağıtılacak yemekler için kullanılan büyük tenceri satan esnaf, eskisi gibi Ramazan öncesi pek satış beklentilerin olmadığını, işlerinde düşüş yaşandığını anlattı.
Ramazan ayına sayılı günler kala toplu alanlarda yapılacak iftar planlamaları yapılmaya başlandı. Esnaf da, cami gibi herkese açık yerlerde dağıtılacak yemeklerin pişirilmesi için önemli bir ihtiyaç olan büyük tencereler için stoklarını hazırladı. Değişken piyasaya bağlı olarak yurttaşların ve işletmelerin ellerindeki ürünleri değerlendirmeye çalıştığına dikkat çeken esnaf, artık Ramazan ayıyla ilgili ticari bir beklentileri olmadığını dile getirdi.
“Ramazan dolayısıyla toplu tüketim amaçlı tencere soran olmadı”
Eskişehir’de esnaflık yapan Mete Kurtçu, son 5-10 yıldır Ramazan aylarında işlerinin etkilenmediğini söyledi. Eskiden Ramazan yaklaştığı zaman işlerinin arttığını ve yoğunluk yaşandığını ifade eden Kurtçu, “Son 5-10 senedir Ramazan bizleri etkilemiyor. Eskiden lokantalar daha fazla tadilata girerlerdi, 1 ay boyunca hazırlık yaparlardı ve eksikliklerini isterlerdi. Ancak son zamanlarda böyle bir şey mevcut değil.
Fiyatların da sürekli güncellenmesi sebebiyle vatandaşlar ellerindeki tencereleri değerlendiriyorlar. Onları idare etmeye çalışıyorlar, tamir ettiriyorlar ve bir parçası eksikse onu temin ediyorlar. Şu ana kadar benden Ramazan dolayısıyla toplu tüketim amaçlı tencere soran olmadı. Artık bizim bu konuda ticari bir beklentimiz yok” dedi.
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