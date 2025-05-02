TEPAV verileri açıklandı: Gıda fiyatlarındaki yükseliş durdurulamıyor!

Yayınlanma: 02.05.2025 - 11:51

Güncelleme: 02.05.2025 - 11:51

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) tarafından açıklanan Nisan 2025 Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) verilerine göre, 1-30 Nisan 2025 döneminde aylık gıda enflasyon oranı yüzde 2,68 olarak hesaplandı.

FİYAT ARTIŞ VE DÜŞÜŞLERİ BELLİ OLDU

Bu dönemde taze meyve ve sebze fiyatlarında belirgin değişiklikler yaşandı. Çilek, patlıcan ve salatalık fiyatları düşerken, karnabahar, limon ve roka fiyatlarında ise yüksek artışlar gözlendi. Ayrıca, taze meyve ve sebze dışındaki bazı ürünlerde balık, hazır çorbalar ve yumurtada fiyat artışları yaşandı. Sirke, zeytin ve baklava ise fiyat düşüşü gösterdi.

Nisan ayında gıda fiyatlarının farklı hesaplamalarla ölçülen enflasyon oranları da farklılık gösterdi. 2 Mayıs 2025 itibarıyla, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu yüzde 1,78, İTO İstanbul Tüketici Fiyat Endeksi (İTÜFE) yüzde 1,57 ve İTO Ücretliler Geçinme Endeksi (ÜGE) ise yüzde 2,62 olarak hesaplandı.

YILLIK GIDA ENFLASYONU ARTTI

Nisan 2025 itibarıyla yıllık gıda enflasyonu, TEPEV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE) ile yüzde 30, TÜRK-İŞ mutfak enflasyonu ile yüzde 35,6, İTÜFE ile yüzde 41,6 ve ÜGE ile yüzde 39,1 olarak belirlendi. Bu veriler, Türkiye’deki gıda fiyatlarındaki artışın hızlandığını ve özellikle taze meyve ve sebze sektöründe fiyatların dalgalandığını gösteriyor.