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Ticaret Bakanlığı ilk 5 ayın verilerini açıkladı: O iller ihracatta 10 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı ilk 5 ayın verilerini açıkladı: O iller ihracatta 10 milyar doları aştı

11.06.2026 10:16:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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Ticaret Bakanlığı ilk 5 ayın verilerini açıkladı: O iller ihracatta 10 milyar doları aştı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, yılın ilk beş ayında ihracat artış trendini korurken, milyar dolar barajını aşan il sayısı 21'e yükseldi. Üretim ve istihdamı yerelde güçlendirerek ihracatı ülke geneline yaymayı hedefleyen bakanlık stratejisi doğrultusunda, mayıs ayında en güçlü ihracat artışını gerçekleştiren kent Ankara oldu.
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Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 5 ayına ilişkin ihracat verilerini açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre, 2026 yılı ocak-mayıs döneminde ihracat yüzde 0,3 artarak 111 milyar 169 milyon dolar oldu. Bu dönemde 21 il 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirirken, 40 ilde ihracat artışı kaydedildi.

Açıklamada, yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat hedefi doğrultusunda pazar ve ürün çeşitlendirmesine yönelik politika ve stratejilerin sürdürüldüğü belirtilerek, ihracatın Türkiye geneline yayılmasının amaçlandığı vurgulandı.

MAYIS AYINDA İHRACATTA İLK 5 İL

Mayıs ayı verilerine göre İstanbul 4 milyar 495 milyon dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. İstanbul'u 3 milyar 60 milyon dolarla Kocaeli, 2 milyar 79 milyon dolarla İzmir, 1 milyar 762 milyon dolarla Bursa ve 1 milyar 356 milyon dolarla Ankara takip etti.

Tekirdağ, Mersin, Sakarya, Gaziantep ve Manisa ise ihracatta ikinci beş sırada yer alan iller oldu.

EN GÜÇLÜ İHRACAT ARTIŞI ANKARA'DA

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracatını en fazla artıran il Ankara oldu. Ankara'nın ihracatı 300 milyon dolar arttı.

Ankara'yı 29 milyon dolarlık artışla Osmaniye, 26 milyon dolarlık artışla Şırnak, 20 milyon dolarlık artışla İzmir ve 13 milyon dolarlık artışla Elazığ izledi.

Ticaret Bakanlığı, yerelde üretim ve istihdamın güçlenmesiyle birlikte ihracatın ülke geneline yayılmasını hedeflediklerini ve bu doğrultudaki çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

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