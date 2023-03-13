Ticaret Bakanlığı'ndan 532 firmaya 'işleme izin belgesi'

Resmi Gazete'de yayımlanan listelere göre; Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında şubatta 532 firma için izin belgesi düzenledi.

AA
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 08:50
Ticaret Bakanlığı'ndan 532 firmaya 'işleme izin belgesi'
Abone Ol google-news

Ticaret Bakanlığı'nın şubat ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden ve resen iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 532 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 7 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 12 oldu. Söz konusu ayda 3 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.


Ticaret Bakanlığı ticaret izin belgesi dahilde işleme izin belgesi

İlgili Haberler

Ticaret Bakanlığı'ndan 'fırsatçılara': En ağır cezalar uygulanacak

Ticaret Bakanlığı'ndan 'fırsatçılara': En ağır cezalar uygulanacak
Son Dakika... Ticaret Bakanlığı açıkladı: Deprem fırsatçılarına milyonlarca liralık ceza!

Son Dakika... Ticaret Bakanlığı açıkladı: Deprem fırsatçılarına milyonlarca liralık ceza!
Ticaret Bakanlığı, konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını yasakladı

Ticaret Bakanlığı, konteyner ev ve prefabrik yapı ihracatını yasakladı

En Çok Okunan Haberler