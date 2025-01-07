‘Ticari alacaklarda riskler yukarı yönlü’

Yayınlanma: 07.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.01.2025 - 04:00

Alfin Sigorta Genel Müdürü Enis Gültekin, şunlara dikkat çekti: ”Dünya Ticaret Forumu’nun Global Riskler raporunda savaş, çatışma ve ekonomik daralma riskleri en üst sıralarda. ABD’deki başkanlık seçimi sonrası jeopolitik bloklar arasında ticaret savaşları riski de gündeme dahil oldu. Tüm bunların global ticareti ve şirketleri olumsuz etkileme potansiyeli yüksek. Bu gelişmeler ticari alacaklar için yukarı yönlü riskler oluşturuyor.

'MALİYET YÖNETİMİNE DİKKAT'

Türkiye Sigorta Birliği Başkan Yardımcısı ve Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, 2025’in sektör için dönüşüm yılı olacağını vurguladı.

2024 yılı büyümesinin altyapı güçlendirme, ürün çeşitliliği ve penetrasyonu artırma hedefleriyle de şekillendiğini ifade eden Yaşar, bu yıl sektörün doğal afetlere hazırlık, dijitalleşme ve ürün çeşitliliği gibi alanlarda ilerleme kaydederken ekonomik değişimler karşısında dengeyi sağlamak zorunda kalacağını belirtti.

Asgari ücretteki artışın, özellikle trafik branşı, sağlık ve işveren sorumluluk sigortalarında maliyet artışlarına yol açabileceğine atıf yapan Yaşar, bu durumun sigorta primlerinin yeniden düzenlenmesini gerektireceğini ve hem sigortalılar hem sigorta şirketleri açısından maliyet yönetiminin önemli hale geleceğini kaydetti. Yaşar bu kapsamda şu çağrıyı yaptı: “Uzun vadede, daha öngörülebilir bir hasar yönetim modeli, standartlaştırılmış hesaplama kriterleri oluşturulması gereklidir. Teknoloji kullanımı, kamunun sahip çıktığı mevzuat düzenlemeleri ile alternatif uyuşmazlık çözümleri ve evrensel tahkim mekanizmaları gibi önlemler maliyetlerin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.”

BİNA TAMAMLAMA

Yaşar ayrıca, kentsel dönüşümün yaşamsal önemde olduğuna da dikkat çekerek “Bu açıdan bina tamamlama sigortası hem mal sahiplerini mali açıdan koruyan hem olası depremde en az zararla kurtulmamızı sağlayarak ülkemizin de sırtından önemli bir yükü alacak ürün” dedi.

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