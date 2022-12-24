TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı: Yatırımcı tercihleri değişiyor

24 Aralık 2022 Cumartesi, 02:00

Toplantının açılışında konuşan TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı, portföy yönetim şirketlerinin yönettiği varlık büyüklüğünün, yatırımcıların artan ilgisiyle 1 trilyon eşiğini aşarak 1.3 trilyon liraya ulaştığına işaret ederek “Bu noktayı çok önemsiyoruz ancak gelişmiş ekonomilerle kıyasladığımızda gidecek daha çok yolumuz olduğunu da görüyoruz” dedi.

Ersarı ayrıca, dünyada yaşanan dönüşüm sürecinin yatırımcı tercihlerini etkilediğini, değişen yatırım koşullarıyla, yeni nesil finansal teknolojiler ve öne çıkan yeni temalar sayesinde, başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasalarına olan ilginin güçlendiğini belirtti.