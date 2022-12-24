TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı: Yatırımcı tercihleri değişiyor
Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin (TKYD) “2. Portföy Yönetimi Zirvesi” dün İstanbul’da yapıldı.
Toplantının açılışında konuşan TKYD Başkanı Mehmet Ali Ersarı, portföy yönetim şirketlerinin yönettiği varlık büyüklüğünün, yatırımcıların artan ilgisiyle 1 trilyon eşiğini aşarak 1.3 trilyon liraya ulaştığına işaret ederek “Bu noktayı çok önemsiyoruz ancak gelişmiş ekonomilerle kıyasladığımızda gidecek daha çok yolumuz olduğunu da görüyoruz” dedi.
Ersarı ayrıca, dünyada yaşanan dönüşüm sürecinin yatırımcı tercihlerini etkilediğini, değişen yatırım koşullarıyla, yeni nesil finansal teknolojiler ve öne çıkan yeni temalar sayesinde, başta yatırım fonları olmak üzere sermaye piyasalarına olan ilginin güçlendiğini belirtti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Paris'te silahlı saldırı: iki ölü, çok sayıda yaralı
- Bahçeli'ye hediyesi montaj çıktı
- Emel Sayın’dan kötü haber
- 'Böyle bir ahmaklık görmedim'
- Erdoğan'a kötü haber
- HSK'ye soruşturma çağrısı
- İktidardan jet bir adım daha!
- Bilgin'den EYT ve asgari ücret açıklaması
- 'Hükümetin her dediğini cilalarken...'
- Benzine dev zam pompaya yansıdı