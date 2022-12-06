TL'nin TÜFE bazlı reel efektif değerinde sınırlı yükseliş
Merkez Bankası kasım ayına ilişkin olarak TÜFE ve ÜFE bazlı reel efektif döviz kurunu yayımladı. ÜFE bazlı reel kurda yüksek seyir kasımda devam ederken, TÜFE bazlı reel efektif kurda sınırlı bir yükseliş izlendi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayına ilişkin olarak TÜFE ve ÜFE bazlı reel efektif döviz kurunu yayımladı.
Türk lirası üretici fiyatları bazında reel olarak değerli seyrini Kasım ayında da korudu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) verilerine göre, ÜFE bazlı reel efektif döviz kuru Kasım'da 89,9 oldu.
Ekim ayı verisi ise 90,44'ten 92,52 seviyesine revize edildi. Revizyon sonrası kaydedilen bu seviye Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviye oldu.
TÜFE bazlı reel efektif Döviz kuru ise 55,70 olarak kaydedildi. Ekim ayına TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru 55,48 olmuştu.
Türkiye'nin dış ticaretinde önemli paya sahip ülkelerin para birimlerinden oluşan sepete göre, ikili ticaret akımları kullanılarak ağırlıklandırılan Türk lirasının ortalama değeri ile nominal efektif döviz kuru hesaplanıyor. Nominal efektif döviz kurundan da nispi fiyat etkileri arındırılarak reel efektif döviz kuruna (REK) ulaşılıyor.
REK, TÜFE, ÜFE ve birim işgücü maliyetlerden biriyle arındırılarak üç farklı alt endeks oluşturuyor. TCMB enflasyon hedefi kapsamında TÜFE bazlı REK'i esas alıyor.
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