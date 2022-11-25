TOGG, 2027’ye kadar zengin arabası
Yerli otomobili TOGG'un C SUV modeline göre daha ekonomik olan B SUV modelinin üretim tarihi açıklandı. B SUV modeli, 2027’de üretime girecek.
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG, mart ayında C SUV modeli ile piyasaya çıkacak. Fiyatı şubat ayında açıklanacak olan TOGG, ilk yıl 20 bin adet üretilecek. Halkın ulaşabileceği model B SUV’un ise ancak 2027’de üretilebileceği açıklandı. TOGG Üst Düzey Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, dün bir grup gazeteciyi Gebze’deki fabrikada bilgilendirdi.
Üretim bantlarını gezdiren Karakaş, C SUV modeli için fiyatın henüz belirlenmediğini söyledi. Karakaş, “TOGG içten yanmalılar dahil kendi sınıfındaki araçlarla rekabet edecek bir fiyata sahip olacak” diyerek şu bilgileri verdi: “Şubat 2023’te ön siparişler alınacak. İlk yıl için 20 bin adetlik üretim öngörülürken kamu kurumlarına satış en fazla 2 bin adetle sınırlı olacak. Kamu 15 yılda 30 bin araç satın alacak. Geleceğin elektrikli ve bağlantılı araçlarda olduğunu ve otomobilde kârlılığın, oyunlaştırma, siber güvenlik, büyük veri ve veri analitiği, sensör teknolojileri, Fintek ve blok zinciri teknolojilerine kayacağını belirten Karakaş, “TOGG bugüne kadar 300’den fazla start-up ile görüştü ve halen 19 start-up ile çalışıyor” dedi. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, bir soru üzerine, halkın daha kolay ulaşabileceği modelin C SUV, C Sedan ya da C Xcoupe değil 2027’de satışa sunulacak B SUV olacağını söyledi.
TOGG CEO’su Karakaş, basın mensuplarına tartışmalara konu olan üretim bandını gezdirdi.
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