Yerli milli TOGG’umuz! - Osman GÖLCÜK

09 Kasım 2022 Çarşamba

Konumuz, iktidarın yerli ve millilik vurgusu yaparak duyurduğu yerli elektrikli aracımız TOGG’un ne kadar yerli ve milli olduğu değil. Yerlilik ve millilik oranlarına bakılırsa Türkiye’de üretilen diğer otomotiv ürünlerinin TOGG’dan fazla yerli ve milli olduğunu görüyoruz.

İktidar diyor ya “Yerli ve milli TOGG’u biz yaptık”. Halbuki bu iktidar yerli ve milli nelerimizi sattı ve yok etti. Yerli ve milli askeri cip üreten Tuzla cip fabrikamız vardı. Kamunun olan bu fabrika 2006 yılında kapatıldı.

YOK ETTİKLERİ

TOGG sunumu yapılırken yanına 1960’ta yapılan Devrim otomobili de konulup “Devrimi yok ettiler, TOGG’un altında ezilecekler” diyerek nutuk atıldı. Eğer Devrim otomobillerinin üretimi devam ediliyor olsaydı AKP iktidarı onu da ya satmış ya da kapatmış olurdu, Tuzla cip fabrikası ve diğer KİT’ler gibi. AKP iktidarı yerli ve milli daha nelerimizi satıp yok etmedi ki?

- Yerli ve milli şeker fabrikalarımız vardı, satıldı.

- Yerli ve milli kâğıt üreten SEKA’mız vardı satıldı, kapatıldı, Şimdi kâğıdı ithal ediyoruz.

- Yerli ve milli sigara fabrikalarımız ve markalarımız satıldı, fabrikalar kapatıldı. Tek yerli marka sigara kalmadı.

- Yerli ve milli içki fabrikalarımız vardı satıldı.

- Yerli ve milli petrol rafinerilerimiz vardı satıldı

- Yerli ve milli demir çelik fabrikalarımız vardı satıldı

- Yerli ve milli limanlarımız vardı satıldı.

- Yerli ve milli tersanelerimiz vardı satıldı, kapatıldı.

- Yerli ve milli aşı üreten Hıfzıssıhha Kurumumuz vardı kapatıldı.

- Et balık kurumu kapatıldı. Mecburen et süt kurumu kuruldu.

SATILACAK BİR ŞEY KALMADI

İktidara geldiklerinde maliye bakanları, “Babalar gibi satacağız” demişti ya. Evet yerli ve milli her şeyi sattılar. Şimdi yalvar yakar ve teşviklerle buldukları yatırımcılara yaptırdıkları elektrikli TOGG’la övünüyorlar.

İnanın AKP iktidarından önce kurulmuş bir elektrikli araç üreten fabrikamız olsaydı onu da ya satmış ya kapatmış olurlardı. Sonra da alım garantili yenisini açıp onunla övünürlerdi.

Kamu yatırımı olarak yapılan bir şey yok. Artık satılacak da bir şey kalmadı.

OSMAN GÖLCÜK

BİLGİ İŞLEM UZMANI