TOGG alacaklara sürpriz

Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 04:00

Güncelleme: 20 Mart 2023 - 04:00

Togg’un T10X adını verdiği ilk modeli olan C segmenti SUV’un ön sipariş başvurusu 27 Mart’a kadar devam edecek. İlk 30 saatte 29 bin sipariş alan otomobil, bu yıl 20 bin adet üretilecek. Üretimin 12 bin adedinin yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına özel üretilecek. 2 bin 23 adetlik özel seri ile toplam 14 bin 23 adet otomobil tüketicilere satılacak. 500 adet Devlet Malzeme Ofisi’ne ayrılırken kalan 5 bin 477 otomobili ise Togg’un ortaklarıyla iş ortakları satın alacak.

Ön sipariş için Togg’un web sitesi ya da mobil aplikasyonundan başvuru yapmak ve 60 bin TL ön ödeme yapmak gerekiyor. Ön sipariş sırasında tüketiciler almak istedikleri versiyonu, donanım ve renk gibi özelliklerini de belirliyor. Bu aşamaları tamamlayan her tüketicinin otomobili satın alması mümkün olmayacak. Çünkü ön siparişler zaten şimdiden üretim adedini geçmiş durumda.

28 Mart’ta noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle bu yıl Togg sahibi olmaya hak kazananlar belirlenmiş olacak. Kurada adı çıkmayanlar ise en geç 14 gün içinde yaptıkları ön ödemeyi geri alacak.

KREDİ KAMPANYASI DUYURUSU YAPILMADI

Togg almaya hak kazananlar da araçlarını hemen teslim alamayacak. Togg’dan yapılan açıklamaya göre ilk etapta uzun menzilli versiyon üretilmeye başlanıyor. Fiyatı 1 milyon 215 bin TL olan bu versiyon Lansman Özel Paketi’yle 1 milyon 250 bin TL’den satılıyor. Temmuzda üretilmeye başlanacak Standart Menzil versiyonunun fiyatı V1 donanımında 953 bin TL ve V2 donanımında 1 milyon 55 bin TL. Standart Menzil V1’in Lansman Özel Paketi için 20 bin TL, V2’nin Lansman Özel Paketi için 35 bin TL daha ödenmesi gerekiyor. Henüz fiyatı açıklanmayan çift motorlu güçlü versiyonun teslimatları 29 Ekim’den sonra yapılacak. Ayrıca henüz bir kredi kampanyası da duyurulmadı.

FİYATLAR SABİT OLMAYACAK



Tüketiciler yıl boyu fiyatların sabit olduğu fikrine kapılıyor. Togg versiyonlarının fiyatları sabit olmayacak. Örneğin, otomobili kasımda teslim edilecek bir tüketici o dönemde geçerli olan anahtar teslim satış fiyatını ödeyecek. Yani ön siparişini verdiği 973 bin TL’lik otomobili ilk üretileceği ay olan temmuzda bile bu fiyattan alması mümkün görünmüyor. Sonuçta otomobil üretiminde fiyatlar; hammadde, döviz, enerji ve işçilik maliyetleriyle oluşuyor. Yüksek enflasyon yaşayan Türkiye’de otomobil markaları neredeyse her ay fiyatlarına zam yapmak zorunda kalıyor.

