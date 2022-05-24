Toyota üretimini azaltıyor
Toyota Motor Corp yarı iletken sıkıntısı nedeniyle küresel üretimini Haziran ayında 100 bin civarında azaltarak yaklaşık 850 bin seviyesine düşüreceğini açıkladı.
Toyota Mart 2023'e kadar 9.7 milyon adet olan üretim hedefini değiştirmedi.
Toyota Shanghai'deki tecrit önlemlerinin neden olduğu tedarik sıkıntısı nedeniyle fabrika hattının askıya alındığını da açıkladı.
Toyota Haziran-Ağustos ayları arasında dünya genelinde ayda ortalama 850 bin araç üretmeyi planladığını ve çip sıkıntısı, koronavirüs salgını ve diğer faktörlerin "geleceğe dönük değerlendirme yapmasını zorlaştırdığını" açıkladı.
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