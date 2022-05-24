Toyota üretimini azaltıyor

Toyota Motor Corp yarı iletken sıkıntısı nedeniyle küresel üretimini Haziran ayında 100 bin civarında azaltarak yaklaşık 850 bin seviyesine düşüreceğini açıkladı.

Reuters
24 Mayıs 2022 Salı, 10:23
Toyota üretimini azaltıyor
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Toyota Mart 2023'e kadar 9.7 milyon adet olan üretim hedefini değiştirmedi.

Toyota Shanghai'deki tecrit önlemlerinin neden olduğu tedarik sıkıntısı nedeniyle fabrika hattının askıya alındığını da açıkladı.

Toyota Haziran-Ağustos ayları arasında dünya genelinde ayda ortalama 850 bin araç üretmeyi planladığını ve çip sıkıntısı, koronavirüs salgını ve diğer faktörlerin "geleceğe dönük değerlendirme yapmasını zorlaştırdığını" açıkladı.



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