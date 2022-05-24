Toyota üretimini azaltıyor

24 Mayıs 2022 Salı, 10:23

Toyota Mart 2023'e kadar 9.7 milyon adet olan üretim hedefini değiştirmedi.

Toyota Shanghai'deki tecrit önlemlerinin neden olduğu tedarik sıkıntısı nedeniyle fabrika hattının askıya alındığını da açıkladı.

Toyota Haziran-Ağustos ayları arasında dünya genelinde ayda ortalama 850 bin araç üretmeyi planladığını ve çip sıkıntısı, koronavirüs salgını ve diğer faktörlerin "geleceğe dönük değerlendirme yapmasını zorlaştırdığını" açıkladı.



