TÜİK açıkladı: Tavuk eti üretimi yıllık oranda arttı
Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 227 bin 675 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 artışla 1 milyar 881 milyon 358 bin adede yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?
Buna göre, ekimde 227 bin 675 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 11,6, aylık bazda ise yüzde 6,3 artış gösterdi.
YUMURTA ÜRETİMİ ARTTI
Tavuk yumurtası üretimi ise ekimde aylık bazda yüzde 2,9, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,6 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 881 milyon 358 bin adet tavuk yumurtası üretildi.?
Ekimde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 9,5 artışla 122 milyon 744 bin olarak kayıtlara geçti.
Hindi eti üretimi de aynı dönemde yüzde 0,2 artışla 3 bin 969 ton oldu.
Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,1, tavuk eti üretimi yüzde 6,8 ve hindi eti üretimi yüzde 15,4 arttı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin 'konumu' hakkında açıklama
- Kalın Colani'nin yolcusu!
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- Naci Görür'den korkutan uyarı
- 35 milyon TL değerinde altın sikke ele geçirildi
- Erdoğan'a kendi sözleriyle yanıt verdi
- Türkiye'den Şam Büyükelçiliği'ne atama!
- Kurum, şişeyi elinin tersiyle fırlattı
- 21 kişinin daha hastanelik olduğu ortaya çıktı
- Kayıp Amerikalı Suriye'de bulundu: 'Hacıyım' dedi...