TÜİK açıkladı: Tavuk eti üretimi yıllık oranda arttı

Yayınlanma: 13.12.2024 - 10:32

Güncelleme: 13.12.2024 - 10:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.?

Buna göre, ekimde 227 bin 675 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 11,6, aylık bazda ise yüzde 6,3 artış gösterdi.

YUMURTA ÜRETİMİ ARTTI

Tavuk yumurtası üretimi ise ekimde aylık bazda yüzde 2,9, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,6 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 881 milyon 358 bin adet tavuk yumurtası üretildi.?

Ekimde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 9,5 artışla 122 milyon 744 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi de aynı dönemde yüzde 0,2 artışla 3 bin 969 ton oldu.

Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,1, tavuk eti üretimi yüzde 6,8 ve hindi eti üretimi yüzde 15,4 arttı.