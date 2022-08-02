TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya'dan enflasyon öncesi Saray'a dikkat çeken ziyaret

02 Ağustos 2022 Salı, 20:40

Dolar/TL, 18 seviyesi yakınlarındaki seyrini sürdürürken yarın saat 10.00'da açıklanacak olan Temmuz 2022 enflasyon verisi merakla bekleniyor. Enflasyon rakamlarının yüzde 80’in üzerinde gelerek on yılların rekorunu kırması bekleniyor.

Geçtiğimiz hafta piyasalar yoğun bir ekonomik veri akışlarını takip etmişti. Haftanın en önemli gelişmelerinden biri ABD Merkez Bankası Fed’in gerçekleştirdiği FOMC toplantısıydı ve toplantı sonrasında banka beklentilere paralel olarak faiz oranında 75 baz puanlık artırım kararını verdiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre haziranda TÜFE yüzde 4.95 artarken, yıllık bazda 78,62 seviyesine yükseldi. Gözler şimdi yarın saat 10.00'da TÜİK tarafından açıklanacak temmuz ayı enflasyon rakamına çevrildi.

SARAY'A DİKKAT ÇEKEN ZİYARET

TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, temmuz ayı enflasyon rakamları öncesinde Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na dikkat çeken ziyarette bulundu. Çetinkaya burada Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile görüştü.

Görüşme basına kapalı gerçekleşirken, detaylara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.