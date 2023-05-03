TÜİK Nisan ayı enflasyon oranı belli oldu mu? 2023 Nisan enflasyon oranı kaç?

Yayınlanma: 03.05.2023 - 12:14

Güncelleme: 03.05.2023 - 12:14

Enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın ilk haftası açıklanıyor. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) her ay, kendi hesapladığı enflasyon oranıyla kamuoyunun karşısına çıkıyor. Açıklanan oranların TÜİK ile arasında büyük bir makas olması dikkat çekiyor.



Yurttaşlar, Türkiye İstatistik Kurumu'nun Nisan 2023 enflasyon verilerini merakla bekliyor. Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) ardından verilerinin gerçekçi olmadığı yönünde şiddetle eleştirilen Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da nisan ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı.



TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Nisan 2023 enflasyon oranı açıklandı.

TÜİK NİSAN AYI ENFLASYON ORANI KAÇ OLDU?

TÜİK'e göre, tüketici fiyatları 2023 yılı nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 arttı.

ENAG NİSAN AYI ENFLASYON ORANI

Akademisyenlerin ve ekonomistlerin bağımsız biçimde oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) verilerine göre ise ,nisan ayında enflasyon yüzde 4.86 arttı. Yıllık artış ise yüzde 105.19 olarak gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde enflasyon oranı ise yüzde 29.27 oldu.

BEKLENTİLER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, nisanda TÜFE'nin yüzde 2,65 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 50,51 olan yıllık enflasyonun yüzde 44,06'ya gerileyeceği hesaplamıştı.







