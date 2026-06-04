TÜİK nisan ayı hizmet enflasyonunu açıkladı: H-ÜFE yıllık yüzde 34,62 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Nisan ayına ilişkin Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) verilerini açıkladı. Buna göre H-ÜFE, yıllık bazda yüzde 34,62 artarken aylık bazda yüzde 3,23 yükseldi.

Endeks, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,17, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 35,43 artış gösterdi.

SEKTÖREL BAZDA YILLIK ARTIŞLAR

TÜİK verilerine göre yıllık bazda en yüksek artış yüzde 38,46 ile ulaştırma ve depolama hizmetlerinde görüldü.

Diğer hizmet gruplarında yıllık artışlar şöyle gerçekleşti: konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,79, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 29,91, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 31,78, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 34,04 ve idari ve destek hizmetlerinde yüzde 32,44.

AYLIK BAZDA SEKTÖREL GELİŞMELER

Aylık bazda da tüm ana hizmet gruplarında artış kaydedildi. Ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,45 ile en yüksek aylık artışı gösterdi.

Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 3,55, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 3,40, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,27, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 1,24 ve mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 0,68 artış gerçekleşti.