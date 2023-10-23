Tüp fiyatları uçuşa geçti.... Zam üstüne zam: Tüp fiyatlar ne kadar odu?

Yayınlanma: 23.10.2023 - 14:04

Güncelleme: 23.10.2023 - 14:04

Türkiye'de etkisini gösteren ekonomik kriz, yurttaşlara zam olarak yansımaya devam ediyor. Tüp gaz olarak işleme alınan doğalgaz doldurma gazlarının yeni fiyatları belirlendi.

Ekonomim'in aktardığına göre, yayımlanan yeni listelerde fiyatlarda artış yaşandı. Bu zamdan etkilenen üç büyük tüp gaz şirketinin fiyatları şu şöyle:

Aygaz tüp gaz fiyat listesi

Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 137,00 TL

Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 TL

Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 591,00 TL

Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 591,00 TL

İPRAGAZ TÜP GAZ FIYAT LISTESI

İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL

İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL

İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 TL

İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 TL

İpragaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 TL

BİZİMGAZ TÜP GAZ FİYAT LİSTESİ