Tüp fiyatları uçuşa geçti.... Zam üstüne zam: Tüp fiyatlar ne kadar odu?
Ekim ayının sonlarına yaklaşırken, tüp gaz satış fiyatlarında artış yaşandı.
Türkiye'de etkisini gösteren ekonomik kriz, yurttaşlara zam olarak yansımaya devam ediyor. Tüp gaz olarak işleme alınan doğalgaz doldurma gazlarının yeni fiyatları belirlendi.
Ekonomim'in aktardığına göre, yayımlanan yeni listelerde fiyatlarda artış yaşandı. Bu zamdan etkilenen üç büyük tüp gaz şirketinin fiyatları şu şöyle:
Aygaz tüp gaz fiyat listesi
- Aygaz mini 2 kg ev tüpü: 137,00 TL
- Aygaz 12 kg tombul ev tüpü: 580,00 TL
- Aygaz maksi tombul 12 kg tüp: 591,00 TL
- Aygaz 12 kg valfli uzun ev tüpü: 591,00 TL
İPRAGAZ TÜP GAZ FIYAT LISTESI
- İpragaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL
- İpragaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL
- İpragaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 TL
- İpragaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 TL
- İpragaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 TL
BİZİMGAZ TÜP GAZ FİYAT LİSTESİ
- Bizimgaz 2 kg gri piknik tüpü: 107,00 TL
- Bizimgaz 12 kg ev tüpü: 545,00 TL
- Bizimgaz 24 kg ticari tüp: 1.097,00 TL
- Bizimgaz 45 kg sanayi tüpü: 2.045,00 TL
- Bizimgaz 45 kg propan tüp: 2.198,00 TL
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