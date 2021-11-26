Turizmcilerin öncelikli gündemi sürdürülebilir turizm

26 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Kongrenin açılışını yapan ve turizmde yılsonu hedeflerini 29 milyon ziyaretçi ve 24 milyar dolar gelir olarak revize ettiklerini hatırlatan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Güvenli Turizm Sertifikası”nı önümüzdeki aydan itibaren “Güvenli ve Yeşil Turizm” olarak dönüştürmeye çalıştıklarını vurguladı.

EK KAYNAK GEREKLİ

Ayrıca sektörün güncel sorunlarına ilişkin tespitlerini de aktaran Ersoy, “Yetişmiş personel ve lojman ihtiyacı sorun. Devlet olarak size verdiğimiz lojmanları otele çevirdiniz” dedi. Antalya’nın yıl sonuna kadar 9 milyon yabancı turist hedefini geçeceğini söyleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek şöyle devam etti:

“Sürdürülebilir turizmde kentin ve turistik tesislerin altyapısı, doğal kaynakların yeterliliği gibi konular çok önemlidir. Bu noktada ek kaynaklar gerek. Turizm Geliştirme Ajansı Fonu ve konaklama vergilerinden yerel yönetimlere destek aktarılmalıdır.” Her zaman sektörün yanında olduklarını vurgulayan Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş ise sürdürülebilir turizm için ülkenin her yerindeki turistik imkânları değerlendirmek gerektiğine dikkat çekerek şu yorumu yaptı: “Türkiye’de yatak sayısının yüzde 60’ı üç şehirde sıkışmış. Bunu bütün destinasyonlara yaymalıyız.”

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Sururi Çorabatır da “Biz krizlerde her zaman iç pazara sarılıyoruz. Seneye 2019’un üstüne çıkacağımızı düşünürsek iç pazarın dinamiğini iyi ayarlamak için otel kontenjanlarına dikkat etmeliyiz” dedi.