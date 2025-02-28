TÜRK-İŞ açıkladı: Açlık sınırı asgari ücreti geçti! Geçim krizi derinleşiyor...

Yayınlanma: 28.02.2025 - 16:13

Güncelleme: 28.02.2025 - 16:13

TÜRK-İŞ’in verilerine göre, 2025 Şubat ayında açlık sınırı 23 bin 323,86 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 75 bin 973,49 TL’ye yükseldi.

TÜRK-İŞ, şubat ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı raporunu yayımladı.

Raporda, Ankara'da dört kişilik bir ailenin açlık sınırının bir ayda 22 bin 131 TL’den 23 bin 323,86 TL’ye yükseldiği, yoksulluk sınırının ise 72 bin 88 TL’den 75 bin 973,49 TL’ye çıktığı belirtildi.

GIDA ENFLASYONU YÜKSELDİ

TÜRK-İŞ’in açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasına göre, gıda enflasyonu şubat ayında yüzde 5,39 oldu.

Verilere göre, yıllık gıda enflasyonu yüzde 43,47’ye ulaştı.

TÜRK-İŞ’in Şubat 2025 raporuna göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için gereken aylık harcama tutarı, bir ayda 1.192 TL artarak 23 bin 323 TL’ye yükseldi. Açlık sınırının yılın henüz ikinci ayında asgari ücreti aşması, geçim krizinin derinleştiğini gözler önüne serdi.

Raporda, gıda, kira, ulaşım, sağlık ve diğer temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırının 75 bin 973 TL’ye çıktığı belirtilirken, dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için gereken minimum harcamanın 76 bin TL’ye dayandığı vurgulandı.

Bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyeti de arttı. Ocak ayında 28 bin 756 TL olan bu tutar, şubat itibarıyla 30 bin 206 TL’ye çıktı. Yeni yıl itibarıyla 17 bin 2 TL’den 22 bin 104 TL’ye yükseltilen asgari ücretin, yılın ilk ayında açlık sınırının altına inmesi dikkat çekerken, şubat ayında bu fark 1.219 TL’ye ulaştı.

TÜRK-İŞ’in verileri, yüksek enflasyonun etkilerini ortaya koyarken, gıda, konut ve temel ihtiyaçlardaki fiyat artışlarının vatandaşın alım gücünü her geçen gün daha da zorlaştırdığını gösterdi. Açlık sınırının hızla yükselmesi, asgari ücretin geçim koşullarını karşılamakta yetersiz kaldığını bir kez daha kanıtladı.