Türk Lirası mart ayında reel değer kaybetti!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 16:04

Güncelleme: 04.04.2025 - 16:04

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, mart ayında bir önceki aya göre 1,62 puan düşerek 73,48 seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, Yurtiçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Mart ayında bir önceki aya göre 3,00 puan azalarak 95,50'ye indi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"REK endeksindeki gerilemenin sebebi, TÜFE’deki artışa rağmen, nominal kur artışının daha baskın olmasından kaynaklanmıştır. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, ABD doları bir önceki aya göre ortalama yüzde 2,43, Euro da yüzde 6,09 oranında değer kazanmıştır. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 2,46 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 1,88 oranında artmıştır.

Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’si endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkilemiştir.

Her yıl Nisan ayında güncellenen Birim İş Gücü Maliyeti (BİM) Bazlı REK endeksi, 2024 yılında bir önceki yıla göre 20,36 puan artarak 91,47 olarak gerçekleşmiştir. BİM-Gelişmekte olan ülkeler bazlı REK endeksi 11,89 puan artışla 58,25 olurken, BİM-Gelişmiş ülkeler bazlı REK endeksi ise 27,92 puan artışla 118,08 olmuştur.

BİM Bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde Türkiye BİM’indeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken, nominal kur sepeti ve dünya BİM sepetindeki değişimin endeksi azaltıcı yönde etkilediği gözlenmektedir."