Türkiye Bankalar Birliği’nden deprem bölgesi açıklaması

Yayınlanma: 23.06.2023 - 16:02

Güncelleme: 23.06.2023 - 16:02

Türkiye Bankalar Birliği bankacılık sektörünün, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, bölgede 891 şubeden 709'unun hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, 3 bin 994 ATM'nin 3 bin 767'sinin aktif olduğu kaydedildi.

ATM SAYISI 25 ADET AZALDI

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

“Bölgede 48 mobil şube ve 86 konteyner şube hizmet vermektedir. 22 Haziran-15 Haziran tarihleri arasında 6 şube daha hizmet verebilir hale gelirken, ATM sayısı 25 adet azalmıştır.

17 Şubat-22 Haziran arasında ise toplam 200 şube, 509 ATM ve toplam 85 adet mobil veya konteyner şube devreye girmiştir.” (AA)