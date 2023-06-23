Türkiye Bankalar Birliği’nden deprem bölgesi açıklaması
Türkiye Bankalar Birliği, deprem bölgesinde 891 banka şubesinden 709’unun hizmet vermeye devam ettiğini; 3 bin 994 ATM’den 3 bin 767’sinin de aktif olduğunu açıkladı.
Türkiye Bankalar Birliği bankacılık sektörünün, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülmesi için çalışmalarına devam ettiğini duyurdu.
Yapılan açıklamada, bölgede 891 şubeden 709'unun hizmet vermeye devam ettiğini belirterek, 3 bin 994 ATM'nin 3 bin 767'sinin aktif olduğu kaydedildi.
ATM SAYISI 25 ADET AZALDI
Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:
“Bölgede 48 mobil şube ve 86 konteyner şube hizmet vermektedir. 22 Haziran-15 Haziran tarihleri arasında 6 şube daha hizmet verebilir hale gelirken, ATM sayısı 25 adet azalmıştır.
17 Şubat-22 Haziran arasında ise toplam 200 şube, 509 ATM ve toplam 85 adet mobil veya konteyner şube devreye girmiştir.” (AA)
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