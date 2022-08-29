Türkiye lojistik gelirini 2025'de 20 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

29 Ağustos 2022 Pazartesi, 02:00

Pandemi ve Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle başlayan enerji krizi, lojistik maliyetleri de en üst seviyeye çıkardı.

2024 yılına kadar küresel lojistik sektör büyüklüğünün 6.88 trilyon Avro’yu geçmesi bekleniyor. Türkiye mal ihracatı ile birlikte büyüyerek uluslararası lojistik gelirlerini 2025’de 20 milyar dolara, 2030’da 30 milyar dolara yükseltmeyi amaçlıyor. Küresel lojistik sektörü büyüme sinyalleri vermeye devam etse de küresel sorunlar maliyet kalemlerini artırarak sektörü de olumsuz etkiliyor.

DEMİRYOLU GELİŞMELİ

Türkiye’nin hizmet ihracatında büyük paya sahip olan lojistik sektörünün öne çıkan gider kalemleri arasında navlun fiyatları dışında yakıt fiyatlarındaki artış, döviz kurlarındaki yükseliş, yol ve geçiş ücretleri, lastik/yedek parça fiyatlarındaki artış öne çıkıyor.

Uzmanlara göre bu sorunların çözümü için intermodal taşımacılığın geliştirilmesi, demiryolunun karayoluna alternatif bir taşıma moduna dönüştürülerek hem iç pazarda hem de dış ticaretteki payının artırılması ve böylelikle karayolu üzerindeki baskının azaltılması gerekiyor. Limanların demiryolu bağlantılarının yapılması, doğu-batı yönünde kesintisiz demiryolu taşımacılığının yapılabilmesi, OSB’lerin demiryolu ile limanlara bağlanması önemli gündem maddeleri olmalı. Transit taşımacılığın artırılması, Türkiye’nin transit ticaret merkezi haline getirilmesi, sektöre yönelik yatırımlara destek verilmesi ve çevre dostu teknolojilere yatırım yapılması da önem arz ediyor.

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy’a göre, dünya genelinde rekabet ortamı teknolojik atılımlarla artıyor. Ulusoy, “Pandemi süreci bizlere gösterdi ki tek bir pazara bağlı kalmak doğru değil. Yeni pazarlar bulmak ekonomiyi canlı tutmak adına çok önemli. Ülkemizin jeopolitik konumuyla denizyolu ve havayolunda belirlenen ülkelere ulaşmada avantajlı bir durumdayız. Lojistik sektörünün yeni rotalar için teşvik edilmesi hedefler arasında yer almalı. Ticaret Bakanlığı’nın da bir süredir üzerinde çalıştığı Türkiye’nin ihracat menzilinin 2 bin kilometreden, 8 bin 500 kilometreye çıkarılması hedefi söz konusu” dedi.

DİJİTALLEŞMEYE UYUM SAĞLANMALI

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinde Türkiye tarafından 2021 Temmuz’da “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” adıyla genelge yayınlandı. Bununla ulaşımda seyahat sürelerinin azaltılması, mevcut yol kapasitelerinin etkin kullanılması, enerji verimliliği sağlanması ve çevreye verilen zararın azaltılması gibi amaçlar yer alıyor.

Lojistik sektörünün bu hedeflere ulaşması için kamunun destek, teşvik ve yatırımlarla yol haritasını belirlemesi ve topyekûn bir hareketin her alanda hayata geçirilmesi gerekiyor. Şirketlerde araç dönüşümlerine yapılan yatırımlar başta olmak üzere dijitalleşmeye uyum sağlayacak nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi, alternatif yakıtlar ve daha az atık üretmek üzere geri dönüşüm bilincinin yaratılması gerekiyor.

(Yavuz Öner)

TÜRKİYE’YE LOJİSTİKTE RUSYA DOPİNGİ

Lojistik Güven Endeksi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 6 düşerken pozitif görünümünü korumaya devam etti. Türkiye’de ise taşımacılıkta Rusya’nın transit noktası olması sayesinde yüzde 20 arttı. KPMG Türkiye ile İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi iş birliğiyle hazırlanan Lojistik Güven Endeksi 2021’in ikinci çeyreğiyle karşılaştırıldığında ise yıllık yüzde 13’lük bir düşüşe işaret ediyor.

KPMG Türkiye Taşımacılık Sektör Lideri Yavuz Öner, “Lojistik Güven Endeksi, temkinli düşüş trendini sürdürüyor. Pandeminin etkilerinden sonra Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle tedarik zincirinde değişimler yaşandı. Yakıt maliyetleri dünya genelinde yükseldi. Türkiye’de ise taşımacılık sektörünün uzun vadede olumlu bir tablo çizdiği söylenebilir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, 2022 yılının ocak-haziran döneminde ülkemizden yapılan uluslararası taşıma sayısı, geçen yılın ilk yarısına kıyasla yüzde 20 artış göstererek 820 bin seferi aştı. Rusya’nın ambargolar sonrası Türkiye’yi transit bir merkez olarak kullanması bu sayıları olumlu etkiliyor” dedi.

HOROZ, DEPOYU AKILLANDIRDI

Türkiye’de e-ticaret hacmi 2021’de bir önceki yıla göre yüzde 69 artarken çevrimiçi alışveriş için harcanan tutar 381.5 TL’ye ulaştı.

E-ticaret pazarına lojistik ve depolama alanlarında hizmet veren Horoz Lojistik ise son dönemde kendi geliştirdiği e-depoyu kullanıma açtı. E-ticaret sevkıyatlarındaki yükselişleri karşılamak üzere geliştirilen SCADA destekli depo, stok doğruluğu ve hatasız sevkıyat alanlarında kullanılacak. Özellikle e-ticaret için tasarlanan bu modern depo, depo yönetim yazılımı ile destekleniyor ve aynı gün mal kabulden kişiye özel paketlemeye kadar her alanda sürece entegre oluyor.

1942 yılında kurulan Horoz Lojistik, beş kıtadan 109 ülkede birbirinden farklı lojistik çözümler üretiyor. Firma, akıllı depo hizmetiyle, günde 50 bin siparişi yönetiyor. Partiler halinde toplanan siparişler otomatik paketleme makineleri, boş kasa hatları ve otomatik barkodlama sistemleri sayesinde e-ticaret firmalarının tümüne tek bir elden yanıt verebiliyor.

Horoz Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Taner Horoz, şunları anlattı:

“Müşteri-marka arasındaki mağduriyetleri gidermek adına Horoz Lojistik olarak geliştirdiğimiz e-depo sistemi, yoğun alışverişlerin yapıldığı popüler dönemleri bile verimli şekilde yönetmeyi başardı. Tekli ürün siparişlerinde günlük kapasitesi 250 bine ulaşan akıllı e-depo sistemi; Anneler Günü, Efsane Cuma, Sevgililer Günü ve yılbaşı gibi ölçek artışı gözlenen dönemlerde markalar için en iyi çözümlerden biri haline geldi. E-depo sistemimiz; aynı gün mal kabulde yüzde 99.5, aynı gün sevkıyatta yüzde 99.8, hatasız sevkıyatta yüzde 99.9 ve stok doğruluğunda yüzde 99.8 verimlilik sağlıyor.”

HEPSİJET HIZDA GAZA BASTI

Hepsiburada, müşterilerinin market ihtiyaçları da dahil her kategoriden siparişlerini farklı seçeneklerle ulaştırdığı hızlı teslimat hizmeti HepsiJet’in yeni girişimi, Türkpatent tarafından tescil edildi.

HepsiJet mühendislerinin geliştirdiği “çok araçlı rota optimizasyonu”nu içeren girişim, kargo rotalama ile ilgili karşılaşılan birçok problemi ortadan kaldırıyor. Çözüm, sipariş teslim alma noktasında birden fazla tip teslimat aracı varsa gönderilerin öncelik sırasına göre gruplandırılmasını sağlıyor.

MARS LOJİSTİK SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MANİFESTOSUNU YAYINLADI

Mars Logistics, kurumsal sürdürülebilirlik manifestosunu yayınladı. Şirket, atık yönetimi, enerji verimliliği, karbon emisyonlarının azaltılması alanlarında çalışmalar yapıyor. Hadımköy Lojistik Merkezi Çatı Üstü Güneş Enerji Santrali Projesi ile tesisin enerji ihtiyacını; Yağmur Suyu Hasadı Projesi ile peyzaj ve yangın suyu ihtiyaçlarını karşılıyor. 2 bin 700 adet özmal araçtan oluşan filodaki bütün araçlar Euro 6 seviyesinden oluşuyor. Mars Logistics, depolarında da enerji tasarrufu sağlayacak ekipmanlar ve yöntemler tercih ediyor, tahta paletler yerine geri kazanılmış kâğıttan üretilmiş kâğıt paletler kullanıyor. Şirket yaptığı açıklamada “İnsanlığın daha güzel bir geleceğe sahip olmasına olanak sağlayacak tüm bilgi birikimimizi ve bu birikimin paylaşılmasını kurumsal değerimiz olarak kabul ediyoruz” dedi.

KAGİDER’İN ‘KADIN İÇIN TAŞIYORUZ’ PROJESİ MERSİN’DE BAŞLADI

Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) ve DFDS Akdeniz İş Birimi’nin ortaklığında kadın girişimcileri güçlendirmeyi hedefleyen “Kadın İçin Taşıyoruz” projesi ikinci yılında.

Türkiye’de şirketi bulunan kadın girişimcilerin ihracatına katkıda bulunmayı amaçlayan proje kapsamında, DFDS Akdeniz İş Birimi’nin hatları ile Avrupa’nın her yerine bir yıl boyunca 50 kadın girişimcinin ihracat ürünleri ücretsiz olarak taşınacak. Başvurular 31 Aralık’a kadar sürüyor. Projenin ikinci durağı Mersin oldu. DFDS Akdeniz İş Birimi İtalya Rota Direktörü Ayberk Eskin, 47 çözüm ortağı ile 14 kadın girişimcinin ihracat ürünlerinde toplam 24 taşıma gerçekleştirdiklerini ve kadın girişimcilere verdikleri desteği sürdüreceklerini söyledi.

(Efe Göktuna)

BATU LOJİSTİK’TEN TESLİM SÜRESİNİ KISALTMA ATAĞI

Batu International Logistics, Türkiye’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında onlarca kilometreyi bulan ve 6-7 günde ancak aşılabilen tır kuyrukların minivan araçlarla çözüm buluyor.

Batu International Logistics Genel Müdürü Efe Göktuna, “Gıda, tekstil, otomotiv ve kimya başta olmak birçok sektöre minivan hizmeti veriyoruz. Minivan araçlar sınır kapılarından tırlara göre daha hızlı geçebiliyor. Müşterilerimizin acil yüklerini Avrupa’nın en uzak köşesine en geç 72 saatte teslim edebiliyoruz. Yakın Avrupa ülkelerine ise 24 saat içinde ulaşabiliyoruz” dedi.

DHL SUPPLY’E AR-GE DESTEĞİ

DHL Supply Chain Türkiye’nin yer aldığı Escalate projesi, dünyanın önde gelen sivil Ar-Ge ve yenilik programı olan “Ufuk Avrupa Programı” kapsamında finansman desteğine layık görüldü. Konsorsiyumunda 37 farklı kuruluşun yer aldığı projenin toplam bütçesi 6.7 milyon Avro olacak.

Proje kapsamında, ağır vasıta yük taşıtlarında sıfır emisyona ulaşmak için dijital ikiz ve yapay zekâ tabanlı yönetim araçları gibi üç ana inovasyon alanı etrafında yeni konseptler geliştirilecek.