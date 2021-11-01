Türkiye'den 157 ülkeye 8 milyar dolar yardım

01 Kasım 2021 Pazartesi, 11:20

Türkiye’nin kalkınma yardımlarından yararlanan ilk 10 ülke sırasıyla Suriye, Arnavutluk, Irak, Afganistan, Filistin, Somali, Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek ve Tunus oldu.

Türkiye, geçtiğimiz yıl Afrika’da 44, Avrupa’da 43, Asya’da 33, Amerika’da 22, Okyanusya’da 15 ülke olmak üzere toplamda 157 ülke ve 8 uluslararası kuruluşa yardım etti.

8 MİLYON DOLARI AŞTI

Yardım tutarları 8 milyon doları aştı.

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, Türkiye, söz konusu yardımlar için de adımlar atmaya hazırlanıyor.