Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu verileri yayımlandı: Eksi 217 milyar dolar
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net uluslararası yatırım pozisyonu, temmuzda eksi 217.3 milyar dolar oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.
Buna göre, temmuzda geçen yıl sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 0.3 azalışla 287.3 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 7.3 düşüşle 504.6 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, temmuzda eksi 217.3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Net UYP, 2021 sonunda eksi 256 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu.
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