Türkiye’ye sermaye girişi düşüyor, portföy yatırımcısı da kaçıyor

24 Mayıs 2022 Salı, 04:00

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) TBMM Grubu’nun haftalık ekonomi raporuna göre Türkiye’ye gelen yabancı sermaye miktarı üç ayda sadece 2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, bunun 1.1 milyar dolarını vatandaşlık alabilmek için gayrimenkul satışları oluşturdu. Üretime yönelik gelen doğrudan yatırım girişi ise geçen yıla göre düştü. Türkiye’ye yönelik portföy yatırımları da Hazine’nin 5 milyar dolarlık yurtdışı tahvil borçlanmalarına karşın net olarak 2 milyar dolar azaldı.

Merkez Bankası verilerinin değerlendirildiği raporda, yabancı yatırımcıların Türkiye’deki hisse senedi ve borçlanma araçları piyasalarından hızla çıkmaya devam ettiklerini gösterdiğine de işaret edildi. Rapora göre yabancı yatırımcılar, 6-13 Mayıs haftasında da kur ve fiyat hareketlerinden arındırıldığında Türkiye’deki hisse senedi ve iç borçlanma kâğıtları portföylerini net olarak 1.1 milyar dolar azalttı.

Yabancılar 1 Ocak - 13 Mayıs günleri arasında ise net olarak 3.6 milyar dolarlık hisse senedi ve iç borçlanma kâğıdı sattı. Türk bankalarına swap yoluyla borç vermeyip aksine borç alan yabancı bankaların Türkiye’deki bankalara olan swap borçları ise 4.4 milyar dolara çıktı. Türkiye’den net çıkış 8 milyar doları buldu.

Yabancıların 1 Ocak - 13 Mayıs döneminde hisse senedi, iç borçlanma kâğıdı, banka mevduatı ve swap’lardan oluşan sıcak para stoku, kur ve fiyat hareketlerinden arındırılmamış olarak 10.3 milyar dolar azalarak 44.4 milyar dolara geriledi.