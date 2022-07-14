Baklavayı şimdi de un fiyatları vuracak

14 Temmuz 2022 Perşembe, 14:47

Yeni hasat dönemiyle birlikte düşen fıstık fiyatlarının baklavada satış fiyatlarını düşürmesi beklenirken un ve şeker fiyatlarındaki oynaklıkla birlikte bu beklenti hayal oldu.

Yurttaş baklavanın tadını unutmuşken fiyatların düşme ümidi de her geçen gün azalıyor. Daha önce yüksek fıstık fiyatları sebebiyle sektörün üretimini boykot ettiği fıstıklı baklavada şimdi de un fiyatlarındaki artış sorun oldu. Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, yeni hasatla birlikte fıstık fiyatlarının düştüğünü ancak şeker ve unda fiyat oynaklığının sürdüğünü bunun da baklava fiyatlarını yükselttiğini söyledi. Su anda ortalama bir tepsi cevizli baklavanın 200-220 TL, fıstıklı baklavanın ise 250 ila 280 lira arasında satıldığını söyleyen Yıldırım, sektördeki gelişmeleri şöyle sıraladı: “Ramazan ayı içerisinde fıstıkta aşırı fiyat artışı oldu. Stokçular fiyatları 20 gün içerisinde 240 liradan 440 liraya çıkarmıştı. Biz o zaman bu fiyatlar kabul edilemez olduğu için tepki göstermiştik. Elimizden geldiği sürece sektöre fıstıklı baklava üretmeme çağrısında bulunmuştuk. Bu sonuç verdi, fiyatlarda yükseliş durdu" şeklinde konuştu.

Ağustos ayında çıkacak yeni mahsüllerden dolayı fıstık fiyatlarının daha da düşeceğini dile getiren Yıldırım, "Su anda fıstık fiyatları 440 TL'den 350 liraya kadar geriledi.

"UN FİYATLARINDA FİYATLAR YÜKSELDİ"

Fıstıktan dolayı zam beklemediklerinin altını çizen Yıldırım,"Zammın nedeni en fazla gider kalemimiz ve maliyete etki eden ürün olan fıstıktı. Tabi şeker fiyatlarında oynaklık devam ediyor. İthal şekerden dolayı şekerin de düşmesi konusunda bir beklentimiz var. Fakat unda maalesef fiyatlar yükseldi" dedi.

Sektörel olarak un fiyatlarındaki yükselişe bir şey yapamadıklarını söyleyen Yıldırım, bu un krizinin baklavaya yansıyacağını dile getirdi.

FISTIK YERİNE ISPANAK VE BEZELYE OLABİLİR

Sözlerinin devamında baklavada fıstık yerine yeşil renkli sebzeler, bezelye, ıspanak gibi ürünler kullanılabildiğine değinerek şunları ekledi;

Sahte fıstık olayı eskiden beri olan bir şey. 50- 60 liraya kısmen satılan baklavalarda Bezelye ve ıspanak gibi sebzelerin, yeşil rengi nedeniyle fıstık gibi kullanılıp satılabildiği görülüyor. Bunun nedeni de karlılığı arttırmak. Burada Tarım Bakanlığının daha sık denetlemeleri sonucunda bu durumun azalabileceğini düşünüyorum."