Ünlü ekonomist Enver Erkan hayatını kaybetti
Ekonomi dünyasının ünlü isimlerinden Dinamik Yatırım Menkul Değerler Başekonomisti Enver Erkan geçirdiği rahatsızlık sebebiyle 35 yaşında hayatını kaybetti.
Dinamik Yatırım Menkul Değerler Başekonomisti Enver Erkan,
geçirdiği ani rahatsızlık sonrası bir süredir tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve
Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Daha önce GCM Yatırım ve Tera Yatırım’da çalışan Erkan, son
olarak Dinamik Yatırım Menkul Değerler’de Başekonomist olarak görev yapıyordu.
Bloomberg HT’de yer alan habere göre; Erkan’ın cenazesi pazar
günü memleketi Rize’de defnedilecek.
AÇIKLAMA GELDİ
Erkan'ın ölümüyle ilgili olarak Dinamik Yatırım Menkul
Değerler'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle bir süredir
hastanede tedavi görmekte olan çalışma arkadaşımız, Dinamik Yatırım Menkul
Değerler Başekonomisti Enver Erkan'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş
bulunuyoruz. Ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz. Başımız sağolsun. Merhumun
cenazesi 3 Eylül Pazar Günü memleketi Rize’de toprağa verilecektir. Cenaze
merasimi ile yer ve zaman bilgileri netleşince sevenleri ve kamuoyu ile
paylaşılacaktır."
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