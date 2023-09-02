Ünlü ekonomist Enver Erkan hayatını kaybetti

Yayınlanma: 02.09.2023 - 09:03

Güncelleme: 02.09.2023 - 09:03

Dinamik Yatırım Menkul Değerler Başekonomisti Enver Erkan, geçirdiği ani rahatsızlık sonrası bir süredir tedavi gördüğü Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.

Daha önce GCM Yatırım ve Tera Yatırım’da çalışan Erkan, son olarak Dinamik Yatırım Menkul Değerler’de Başekonomist olarak görev yapıyordu.

Bloomberg HT’de yer alan habere göre; Erkan’ın cenazesi pazar günü memleketi Rize’de defnedilecek.

AÇIKLAMA GELDİ

Erkan'ın ölümüyle ilgili olarak Dinamik Yatırım Menkul Değerler'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Geçirdiği ani rahatsızlık nedeniyle bir süredir hastanede tedavi görmekte olan çalışma arkadaşımız, Dinamik Yatırım Menkul Değerler Başekonomisti Enver Erkan'ın vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Ailesine ve sevenlerine sabırlar dileriz. Başımız sağolsun. Merhumun cenazesi 3 Eylül Pazar Günü memleketi Rize’de toprağa verilecektir. Cenaze merasimi ile yer ve zaman bilgileri netleşince sevenleri ve kamuoyu ile paylaşılacaktır."