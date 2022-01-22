Üreticiye vuran vurana

22 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

Türkiye’nin hububat üretiminde en önemli kalemlerinden biri olan arpada üretici girdi maliyetlerindeki artışın yanı sıra bir de vergi sorunu ile boğuşuyor. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) sanayiciye yüzde 1 olarak uyguladığı katma değer vergisini (KDV) üreticiye yüzde 8 olarak uyguluyor. Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş,“Çiftçi artan fiyatlar yüzünden gübre kullanamıyor. Vergide haksız rekabet yaşıyor. Bu sorunların çözülmemesi Türkiye’de tarıma ve hayvancılığa verilen desteği gözler önüne seriyor” dedi.

TARLAYA İLAÇ ATAMADI

Türkiye’nin 1990’lı yıllarda 9 milyon tona kadar çıktığı arpa üretimi bugün 6 milyon tona düşmüş durumda. TMO, 8 milyon ton olan tüketimi karşılamak için ise önceki gün ihaleye çıktı ve tahminlere göre en düşük teklif navlun dahil sigorta masrafları hariç 324.65 dolar/ton oldu. Hububat üreticisi devletten yeterli desteği alamadığı gibi Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın vergi haksızlığı konusunda başlattığı çalışmanın sonuçlanmasını bekliyor.

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Baki Remsi Suiçmez, TMO’nun yüksek KDV’yi küçük üreticilere uygulandığını ve zor durumda bıraktığını anlatarak şunları söylüyor:

“Küçük üreticiler vergi mükellefi sayılmadığı için KDV yüzde 8 olarak uygulanıyor. Her türlü zararda. Çünkü gidip üye olduğu kooperatiften alsa da kooperatif yüzde 1 KDV ile aldığı ürünü kendisine yüzde 8 ile satıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan döneminde bu sorun gündeme geldi ve bakanlık bir çalışma başlattı. Ancak daha sonra tekrar unutuldu. Küçük üreticinin aleyhine olan bu haksızlık düzeltilmeli aksi halde et ve süt üretimine darbe vurulmaya devam edilmiş olacak..”

Türkiye Ziraatçiler Derneği Başkanı Hüseyin Demirtaş ,Türkiye’nin yıllık 8 milyon ton arpa ihtiyacı olduğunu belirterek geçtiğimiz yılki rekoltenin 6 milyon ton olduğunu hatırlattı. Rekoltenin daha da düşebileceğini söyleyen Demirtaş, şunları söyledi:

“Normalde 2 milyon ton ithal ediyorduk. Ama bu yıl görünen o ki daha fazla ithal edeceğiz. Çünkü alandan aldığımız bilgilere göre, çiftçi gübre atamadı toprağa. Gübre yüzde 400 zam gördü, mazot fiyatları zaten herkesin malumu elektrik de iki katından fazla arttı. Birçok üreticinin de, bu maliyetlerle üretim yapıp zarar etmektense toprağı boş bıraktığını biliyoruz. Bu da doğal olarak rekoltenin düşmesi anlamına geliyor. Son gübre önümüzdeki ay atılmalı çiftçinin alım gücüne ve gübre fiyatlarına bağlı.”

‘YÜZDE 8 İNSAFSIZLIK’

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun de, KDV Yasası’na göre, elmas, pırlanta, gibi kıymetli taşların KDV’den istisna olduğunu anımsattı. Hayvancılık yapan üreticiye büyük darbe vurulduğunu söyleyen Aygun, “Bu kafa ile hayvancılık gelişir mi? Çiftçi, üretici kazanamaz, halk da dünyanın en pahalı etini yemeye devam eder” dedi.

İktidarın çitfçiye satılan arpada KDV oranını yeniden belirlemesi gerektiğini kaydeden Aygun, “Arpada çiftçiye yüzde 8 KDV kesilmesi büyük bir insafsızlıktır. İktidar, sanayiciyi değil çiftçiyi desteklemeli, TMO da çiftçinin kara gün dostu olmalıdır” diye konuştu.