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Vergi taksitlendirme ne zaman başlıyor, hangi borçlar için geçerli? 2026 Vergi borcu yapılandırma tarihleri

Vergi taksitlendirme ne zaman başlıyor, hangi borçlar için geçerli? 2026 Vergi borcu yapılandırma tarihleri

20.06.2026 20:25:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Vergi taksitlendirme ne zaman başlıyor, hangi borçlar için geçerli? 2026 Vergi borcu yapılandırma tarihleri

Vergi borcu bulunan milyonlarca kişi ve işletmeyi ilgilendiren yeni düzenleme resmen yürürlüğe girdi. Peki, Vergi taksitlendirme ne zaman başlıyor, hangi borçlar için geçerli? 2026 Vergi borcu yapılandırma tarihleri
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Vergi borcu yapılandırma başvurusu ne zaman, nasıl yapılır? soruları milyonlarca mükellefin gündemine gelen konulardan oldu. Peki, Vergi taksitlendirme ne zaman başlıyor, hangi borçlar için geçerli? 2026 Vergi borcu yapılandırma tarihleri

VERGİ TAKSİTLENDİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?

Bu tarihi faiz indiriminden ve taksit imkanından yararlanmak isteyen borçluların en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvurularını tamamlamış olmaları gerekiyor. Başvurular dijital kanallar üzerinden kolayca yapılabilecek. Vatandaşlar, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesi (www.gib.gov.tr), Dijital Vergi Dairesi (dijital.gib.gov.tr) veya e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) kapısı üzerinden online müracaat edebilecekleri gibi, bağlı bulundukları vergi dairelerine doğrudan giderek ya da posta yoluyla da başvuru yapabilecekler. Halihazırda eski sistemde ödemesi devam eden veya değerlendirme aşamasında olan taksitlendirme dosyaları da bu yeni ve düşük faizli tebliğ hükümlerine aktarılabilecek.

VERGİ TAKSİTLENDİRME 2026 HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Yeni taksitlendirme düzenlemesi, vergi daireleri tarafından takip edilen ve vadesi 5 Haziran 2026 tarihi ile bu tarihten önce olan tüm alacakları kapsıyor. Paketin içeriği oldukça geniş tutulmuş durumda. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), çeşitli harçlar, trafik idari para cezaları, ecrimisil (haksız işgal tazminatı), adli para cezaları ve öğrenim kredisi (KYK) borçları bu taksitlendirme imkanından yararlanabiliyor.

TAKSİTLENDİRME DIŞINDA TUTULAN BORÇLAR

Borçluların dikkat etmesi gereken en önemli detaylardan biri, her borcun bu kapsama dahil edilmemiş olmasıdır. Yapılan resmi açıklamaya göre Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Geçici Vergi ile bu vergi türlerine bağlı olarak kesilen cezalar ve gecikme faizleri gibi alacaklar taksitlendirme uygulamasının tamamen dışında bırakılmıştır.

VERGİ TAKSİTLENDİRME KAÇ TAKSİT YAPILACAK?

Düzenlemede standart olarak borçlulara 36 taksitte ödeme imkanı sunuluyor. Ancak borçlunun ekonomik durumuna göre bu süreler esnetilebiliyor. Borçlunun "zor durumda" olduğunu belgelemesi halinde taksit sayısı 48'e, "çok zor durumda" olması durumunda ise tam 72 aya (6 yıl) kadar çıkarılabiliyor. Öte yandan, bazı vergi türlerinde süre sınırı bulunuyor; Katma Değer Vergisi (KDV) ile Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) borçları en fazla 12 taksitte ödenebiliyor. İl özel idareleri, belediyeler, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları (YİKOB) ile bunlara bağlı kamu tüzel kişilerinin borçları ise doğrudan 72 taksitle ödenebilecek. İsteyen borçlular daha kısa sürede ödeme yapmayı da tercih edebiliyor.

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