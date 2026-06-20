İslam dünyasında bereket, paylaşma ve şükrün simgesi olan Aşure Günü için geri sayım başladı. Peki, Aşure Günü ne zaman? Muharrem ayının 10. günü ne zaman denk geliyor?

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü olarak idrak edilen Aşure Günü, 2026 yılında 25 Haziran Perşembe gününe denk geliyor. İslam dünyasında önemli bir yere sahip olan bu mübarek günde, paylaşma ve dayanışma geleneği ön plana çıkarken, birçok kişi aşure hazırlayarak komşularıyla ve sevdikleriyle ikramda bulunuyor. Aynı zamanda Aşure Günü, tarih boyunca yaşanan önemli olayların hatırlandığı ve manevi anlamın yoğun şekilde hissedildiği özel günler arasında yer alıyor.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Tam olarak "Aşure Günü" ise 25 Haziran Perşembe sabahı gün doğumuyla başlar ve o günün gecesine kadar ana idrak süreci devam eder. Ancak geleneksel ve kültürel olarak aşure pişirme, dağıtma ve paylaşma ritüelleri sadece tek bir günle sınırlı kalmaz. 25 Haziran gününden itibaren başlayan aşure ikramları, Muharrem ayının son günü olan 14 Temmuz 2026 Salı gününe kadar, yani yaklaşık üç hafta boyunca devam eder.