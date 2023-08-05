Yükselen gıda fiyatlarının karşısında ekonomi yazarı İbrahim Ekinci ateş püskürdü: ‘Pazarlara gerek yok, hükümet kendini basmalı!’

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Dünya çapında gıda fiyatları gerilerken Türkiye’de ise artıyor. Yurttaş artık mevsim sebze ve meyvelerini almakta dahi güçlük çekiyor. Cumhuriyet TV’ye konuşan ekonomi yazarı İbrahim Ekinci, “yapılması gereken arzı kontrol etmek” uyarısında bulundu.

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2023 Cumartesi, 17:51

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı orana göre enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artarken, gıda ürünlerine de zam gelmeye devam ediyor.

Alım gücü gün geçtikçe düşen yurttaş gıda fiyatlarının düşeceği zamanı bekliyor. Cumhuriyet TV’ye konuşan ekonomi yazarı İbrahim Ekinci ise Merkez Bankası’nın yüzde 58 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyonu tahminin dahi aşılacağını söyledi. Ekinci, iktidara yüklenerek “pazarları basmaya gerek yok, hükümet kendini basmalı” açıklaması yaptı.


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