Yükselen gıda fiyatlarının karşısında ekonomi yazarı İbrahim Ekinci ateş püskürdü: ‘Pazarlara gerek yok, hükümet kendini basmalı!’

05 Ağustos 2023 Cumartesi, 17:51

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı orana göre enflasyon temmuzda aylık bazda yüzde 9,49 artarken, gıda ürünlerine de zam gelmeye devam ediyor.

Alım gücü gün geçtikçe düşen yurttaş gıda fiyatlarının düşeceği zamanı bekliyor. Cumhuriyet TV’ye konuşan ekonomi yazarı İbrahim Ekinci ise Merkez Bankası’nın yüzde 58 olarak açıkladığı yıl sonu enflasyonu tahminin dahi aşılacağını söyledi. Ekinci, iktidara yüklenerek “pazarları basmaya gerek yok, hükümet kendini basmalı” açıklaması yaptı.



