VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

20 Mayıs 2022 Cuma, 09:41

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 2.776,00 en yüksek ise 2.792,75 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen üzerinde 2.790 seviyesinden işlem görüyor.

Dün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yurt içi piyasalarında işlem gerçekleştirilmezken, önceki gün satıcılı seyreden endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 2.789,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 2.775,50 puana geriledi.

ENDİŞELER SÜRÜYOR

Analistler, küresel çapta enflasyonist baskıların devamına işaret eden gelişmelerin, daha agresif merkez bankaları ve büyüme odaklı endişelerin gündemde kalmasına neden olduğunu belirterek, Çin Merkez Bankası'nın 5 yıllık referans kredi faizini yüzde 4,60'tan yüzde 4,45'e indirmesinin küresel ölçekte pay piyasalarını desteklediğini kaydetti.

Yatırımcıların riskli varlıklardan güvenli limanlara yönelimi sürerken, mevcut endişelerin aşırı fiyatlandığına dair görüşlerin de olduğuna işaret eden analistler, pay piyasalarında oynaklığın bir müddet daha gündemde kalmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, bugünün veri gündeminde yurt içi ve Euro bölgesinde tüketici güven endeksinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan endeks kontratında 2.770 seviyesinin destek, 2.830 puanın direnç konumunda olduğunu bildirdi.