VİOP'ta endeks kontratı güne yatay başladı

26 Mayıs 2022 Perşembe, 09:37

Haziran vadeli endeks kontratı, açılışta en yüksek 2.813,75, en düşük 2.801,25 puanı görmesinin ardından önceki normal seans kapanışının hemen altında 2.805 seviyesinden işlem görüyor.

Dün alıcılı seyreden endeks kontratı normal seansı önceki kapanışa göre yüzde 2,6 yükselişle 2.805,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükselişini sürdürerek 2.807 puana çıktı.

VERİLER TAKİP EDİLİYOR

Analistler, dün açıklanan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının para politikası sıkılaşma hızına ilişkin sürpriz ifadeler içermediğini, bankanın sık eleştirildiği enflasyonu ciddiye alma konusunda ise risklerin farkında olunduğunun vurgulanmasının piyasalar tarafında pozitif karşılandığını söyledi.

Bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak faiz kararı ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisinin izleneceğini aktaran analistler, Davos Zirvesi'nden gelecek haber akışının da gündemin odağında bulunduğunu bildirdi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 2.770 seviyesinin destek, 2.830 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı, politika faizinin yüzde 14'te bırakılmasını bekliyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 14 oldu.