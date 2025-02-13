Yabancı yatırımcıdan hisse satışı: Piyasada düşüş devam ediyor

Yayınlanma: 13.02.2025 - 16:53

Güncelleme: 13.02.2025 - 16:53

Yurtdışında yerleşik kişiler, 6 Şubat haftasında piyasa fiyatı ve kur hareketlerinden arındırılmış verilere göre 49,6 milyon dolarlık net hisse satışı gerçekleştirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, aynı hafta DİBS (Kesin Alım) net satımları 1 milyar 490,9 milyon dolar olarak kaydedildi. Yabancı yatırımcılar, DİBS (Ters Repo) alımlarında 86,1 milyon dolar, DİBS (Teminat) alımlarında ise 597,1 milyon dolar net alım gerçekleştirdi. DİBS (Ödünç) işlemi yapılmazken, şirket borçlanma senetleri alımları net 10,2 milyon dolar seviyesinde oldu.

STOKLARIN PİYASA DEĞERİ 32,86 MİLYAR DOLAR

Yurtdışında yerleşik kişilerin hisse senedi stoklarının piyasa değeri 32 milyar 865,5 milyon dolar olarak hesaplandı. DİBS (Kesin Alım) stokları 18 milyar 405,4 milyon dolar, DİBS (Ters Repo) stokları 1 milyar 517,3 milyon dolar, DİBS (Teminat) stokları ise 12 milyar 611,1 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel yönetim dışındaki sektör ihraçları ise 722,9 milyon dolar seviyesinde açıklandı.