Yatırımlar düştü: Yabancı sermaye kaçıyor

15 Kasım 2022 Salı, 04:00

Merkez Bankası’nın ekim ayı için açıkladığı ödemeler dengesi istatistiklerine göre yabancı sermaye yatırımları düşüyor. Portföy yatırımları 11.1 milyar dolar azalırken gelen doğrudan yatırım ise 4.5 milyar dolarda kaldı. Yabancılar gayrimenkul alımı için de 4.8 milyar dolar getirdi.

KONUTA 4.8 MİLYAR DOLAR

CHP TBMM Grubu haftalık ekonomi değerlendirme raporunda ödemeler dengesindeki gelişmelere yer verdi. Cari işlemler dengesinde geçen yıl 2.7 milyar dolar fazla verilirken bu yıl 3 milyar dolar açık ortaya çıktı. Ekim sonu itibarıyla son bir yıllık açık 39.2 milyar dolara yükseldi.

Turizm gelirleri ve diğer döviz geliri kalemlerinde yapılan revizyonla istatistiklerde bir iyileşme sağlandığı belirtilen raporda, “Turizm gelirleri artırılmasaydı ilk 10 ay için 42.7 milyar doların üzerinde bir cari işlemler açığı ortaya çıkacaktı” denildi.

CHP Ekonomi Raporu’nda yabancı yatırımlara da değinildi. Şu bilgiler verildi:

- Türkiye’den yurtdışına 3.7 milyar dolarlık doğrudan 3.5 milyar dolar ise portföy yatırımı yapıldı.

- Türkiye’ye ise 4.5 doğrudan yatırım, 4.8 milyar dolar gayrimenkul alımı olmak üzere toplam 9.3 milyar dolarlık yatırım geldi.

- Yabancılar Türkiye’deki hisse senedi, devlet tahvili, Eurobond gibi portföy yatırımlarını 11.1 milyar dolar azalttı.

- Net sermaye girişi 14.3 milyar dolarda kaldığı için 23.7 milyar dolarlık finansman açığı oluştu.

NET HATA NOKSAN ‘AZALDI’

Kaynağı açıklanamayan 26.7 milyar dolarlık net hata noksan kalemiminin de turizmle ilgili düzeltmeyle azaltılmaya çalışıldığı belirtilen raporda, “Eğer revizyon yapılmasaydı kaynağı bilinmeyen döviz miktarı ocak eylül için 31 milyar doları bulacaktı” denildi.