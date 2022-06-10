Yılın zirvesinin ardından Hazine etkisi: Sterlin ne kadar oldu? (10 Haizran 2022)
TL'nin döviz kurları karşısındaki değer kaybı sürerken bugün sterlin TL karşısında en yüksek 21.8260 seviyesini gördü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz yükseltmeme konusundaki ısrarını sürdürmesi ve son yaptığı konuşmada kullandığı ''Bu iktidar faizi artırmayacaktır, tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz'' ifadelerinin ardından döviz kurları dün 2022 yılının rekorlarını kırdı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın dün akşam saatlerinde ekonomiye ilişkin yeni adımlar atılacağını duyurmasının ardından ise döviz kurlarında sınırlı düşüler yaşandı.
Gün içerisinde en düşük 21.1033'ü gören sterlin, en yüksek 21.8260'ı gördü.
Sterlin şu dakikalarda 21.19 seviyesinden işlem görüyor.
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