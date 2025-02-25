Üreticiler açıkladı: Yumurta fiyatlarına zam mı geliyor?
ABD'de yaşanan kuş gribi salgını, yumurta arzını etkileyerek fiyat artışlarına neden oldu. Bunun üzerine Türkiye'den yumurta talebinde artış yaşanırken, iç piyasada arz ve fiyat dengesinin korunması amacıyla bazı önlemler alındı. Yumurta üreticileri, fiyat artışı beklentilerinin aksine, üretim kapasitesinin yeterli olduğunu ve Ramazan ayında fiyatlarda bir değişiklik olmayacağını belirtti.
ABD'de kuş gribi salgını, yumurta arzını olumsuz etkileyerek fiyatların hızla artmasına yol açtı. Ocak ayında yumurta fiyatlarında kaydedilen yüzde 15,2'lik artış, 2015'ten bu yana görülen en büyük yükseliş oldu. Bu gelişmeler ışığında, ABD yumurta ithalatını artırarak Türkiye'den 15 bin ton yumurta talep etmeye başladı.
Türkiye, iç piyasada arz ve fiyat dengesini korumak amacıyla ihracatında bazı tedbirler aldı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile sofralık yumurta ihracatında kilogram başına 50 sent karşılığı Türk lirası kesinti yapılması öngörüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2020-2024 döneminde 100 milyar adedin üzerinde yumurta üretildi. Üretim, 2023'te 20,6 milyar adede ulaşırken, 2024 yılı için üretim artışı bekleniyor. Son beş yıl içinde Türkiye'nin yumurta ihracatı 1 milyar doları aştı. ABD’ye yapılan ihracat ise 2022'de başladı ve 2023'te 6 milyon 172 bin dolara çıktı.
ÜRETİCİLERDEN AÇIKLAMA
Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, iç piyasada arzın yeterli olduğunu belirterek, fiyat artışlarıyla ilgili endişeleri yersiz buldu. Ramazan ayında fiyatların artmasını beklemediklerini vurgulayan Afyon "ABD ve Avrupa'dan gelen yumurta taleplerinden sonra iç piyasada fiyatların sebepsiz yere artırılmaması için ihracatta kesinti tedbiri alındı. Bu çok normal. Bizim üretimimizde bir sıkıntımız yok, artarak devam ediyor. Yumurta fiyatları genelde algıyla belirleniyor. İç piyasada talebi karşılayacak üretimimiz var. Önceliğimiz iç piyasaya ürün tedariki. İç piyasa ve ihracat için ayrı ayrı üretimler yapıyoruz" ifadelerinde bulundu.
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