Yumurta üretimi durma noktasında
Nevşehir’de bulunan yumurta üreticisi çiftlik sahibi Ahmet Ünal, "Yüzde 100'ün üzerinde zarar ediyoruz. Bunun nedeni de girdilerin ve yem maliyetlerinin yüksek olması" dedi
Son zamanlarda yükselen dolar kuru nedeniyle tüm kalemlerdeki fiyat artışı, yumurta üreticilerini de olumsuz etkiledi.
Kozaklı ilçesinde bulunan ve günlük 100 bin yumurta üreten çiftlik sahibi Ahmet Ünal; “Yumurta maliyetlerimiz 1 lira 50 kuruş seviyesinde. Toptan satışımız ise 70 kuruştan yani 1 koli yumurta 21 lira. Yüzde 100'ün üzerinde zarar ediyoruz. Bunun nedeni de girdilerin ve yem maliyetlerinin yüksek olması. Devlet, bizi yemde desteklemesi lazım. Yumurta fiyatları yeme göre düşük kalıyor. 1997 yılında başladığım yumurta sektöründe şu an günlük 100 bin yumurta üretimim var. Türkiye'de yumurta üretiminde dengesiz bir büyüme var. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 300 bin lira borcum vardı. Şu an yem fabrikasına 6 milyon 500 bin lira borcum var. Yumurta sektörü içler acısı. Müthiş bir zararımız söz konusu. Bu zararımızı devletimizin görmesi gerekiyor" dedi.
"DAYANACAK GÜCÜMÜZ KALMADI"
Yakın bir tarihte üretimi durdurmayı düşündüklerini söyleyen Ahmet Ünal; “Bankadan aldığımız krediyi ödeyemiyoruz. Tekrar farklı bankadan kredi kullanarak diğer bankaya olan borcu borçla kapatıyoruz. Dayanacak gücümüz kalmadı. Benim 15 günlük bir sürem kaldı. Eğer böyle devam ederse tavukları kestirmeye bile gücüm kalmadı. Yurt dışında devletler üreticisini destekliyor. Kullanılan kredilerden devlet faiz almıyor. Ayrıca daha düşük miktarda ödeme yaptırıyor ve işine devam etmesini sağlıyor. Türkiye’de faiz oranları çok yükseldi" ifadelerini kullandı.
"NAKLİYE BİLE YAPAMAZ DURUMA GELDİK"
Ünal konuşmasını; “Sektörün son günlerindeyiz. Daha önce yurt dışına yumurta ihraç ediyorduk. Girdi maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı ihracat da yapamıyoruz. Bundan üç ay önce yumurta nakliyesi 3 bin lira iken şu an 10 bin lira oldu. Nakliye bile yapamaz duruma geldik. Yumurta sektörü bir ay daha böyle devam ederse ihracat yapmayı bırakın, Türkiye yumurta ithalatına bile başlayabilir” şeklinde konuştu.
İlgili Haberler
- Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyelerinin ödemesi başladı mı?
- Engelli maaşı ne kadar oldu? Asgari ücrete gelen zam sonrası engelli maaşı, işsizlik ödeneği, GSS primi ne kadar oldu?
- Asgari ücret zammının ardından KYK yurduna gelen zamma tepkiler büyüyor: 'Bize bir gençlik borçlusunuz'
-
Video Haberler
- Motosikleti yüzüstü yatıp kullandı
- Şehir hatları vapuru Karaköy iskelesine çarptı: 7 yaralı
- Busenur'un ölümündeki acı ayrıntı
- Komşuda 3 büyük deprem: Ölü ve yaralılar var
- 'Jelibon rezervi'ne garip yanıtlar
- 6 ay sonra yurda döndü, şoke oldu: 'Hayır, olamaz'
- Beyoğlu'nda feci olay: Fransız turist 8. kattan düştü
- Yakayı işte böyle ele verdi
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Kurtulmak için kendilerini kilitlediler
En Çok Okunan Haberler
-
- Asgari ücret zammı belli oldu
- Sinemanın efsane ismi hayatını kaybetti
- Peker'den 'Demirören' iddiaları
- İşte yeni asgari ücretle birlikte değişenler
- Ev sahiplerinden akıl almaz yöntemler
- Yeni asgari ücret sonrası ilk büyük zam
- Peker yeniden mi başlıyor?
- 'Liderliğini gösteremedi'
- Asgari ücretin açıklanacağı saat belli oldu
- Erdoğan ile Atalay arasında ilginç diyalog