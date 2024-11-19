Yunanistan'da basın mensupları greve çıktı: Gazeteler yayımlanmayacak

Yayınlanma: 19.11.2024 - 20:17

Güncelleme: 19.11.2024 - 20:17

Yunanistan Gazeteciler Birliği'nin çağrısıyla yapılan grev çerçevesinde basın mensupları, bugün 24 saatlik grev başlattı.

Yerel saatle bu sabah 5'te başlayan grev yarın sabah 5'e kadar devam edecek.

Grevin amacı ise işçi ve memur sendikalarının, ekonomik koşulların iyileştirilmesi çağrısıyla yarın için ilan ettiği 24 saatlik greve destek vermek.

Grev nedeniyle bugün televizyon ve radyolarda haber yayını yapılmadı.

Gazeteciler, bugün çalışmadığı için yarın da gazeteler yayımlanmayacak.