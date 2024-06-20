Yurt dışı çıkış harcı 3 bin lira mı olacak? Bakanlıktan yanıt!
Yurt dışı çıkış harcının 3 bin TL olacağı iddia edildi. Konuya dair ise Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları açıklamalarda bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan vergi reform paketinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması bekleniyor.
Pakette yer alacağı düşünülen başlıklardan biri de yurt dışı çıkış harcı.
Yurt dışına çıkacak kişilerden alınacak harç bedelinin 150 TL’den 1500 TL’ye çıkarılması değerlendiriliyor.
Sosyal medyada dolaşan ve Gelir İdaresi Başkanlığı’na ait olduğu iddia edilen bir belgede yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya yükseltileceği öne sürüldü.
CNBC-e'de yer alan habere göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynakları söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını aktardı. Söz konusu sunumun eski bir tarihe dayandığı ifade edildi.
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