Yurtdışı yerleşiklerin hisse satışı devam etti
Yurtdışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 26,9 milyon dolarlık hisse senedi, 21,1 milyon dolarlık DİBS ve 9,4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.
Yurtdışında yerleşik kişiler, geçen hafta 26.9 milyon dolarlık hisse senedi sattı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.
Buna göre, yurtdışında yerleşik kişiler, 29 Temmuz haftasında net 26.9 milyon dolarlık hisse senedi, 21.1 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 9.4 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.
Yurtdışında yerleşik kişilerin 22 Temmuz itibarıyla 14 milyar 805.1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 29 Temmuz'da 14 milyar 851.7 milyon dolara yükseldi.
Aynı dönemde yurtdışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 327.7 milyon dolardan 1 milyar 283.2 milyon dolara geriledi. ŞBS stokları ise 109.6 milyon dolardan 98.5 milyon dolara indi.
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