Yurttaş endişeli... 'Pompadaki zam, gıdaya da yansıyacak'

Motorine gelen 2,40 TL’lik zamla litre fiyatı ilk kez 60 TL’yi geçerken, artışın etkisi pompa tabelasıyla sınırlı kalmadı. Rekor yükseliş; nakliyeciden çiftçiye, üreticiden tüketiciye kadar tüm zinciri etkilerken raf ve tezgâh fiyatlarına da yansıyabiliyor.

Çiftçiler mazotun ekimden hasada temel girdi olduğunu vurgularken; artan maliyetlerin sulama, ilaçlama ve taşıma giderlerini yukarı çektiğini belirtti. Tarladan hale, halden pazara ve sofraya uzanan süreçte akaryakıt belirleyici olurken, şehir içi ve şehirler arası kargo ücretlerinde de artış beklentisi oluştu.

Yurttaş artık yalnızca aracının deposunu doldururken değil, pazar filesini hazırlarken de akaryakıt tabelasına bakıyor. Pompadaki zam, tarladan sofraya ve depodan kapıya kadar uzanan geniş bir maliyet zincirini tetikleyerek yurttaşa yük oluyor.

"AKARYAKIT ZAMMI GIDAYA YANSIYACAK"

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın taşımacılık sektörüne ve gıda fiyatlarına doğrudan yansıdığını belirten Türkiye Nakliyeciler Derneği Başkanı Hakkı Başman, maliyet baskısının her geçen gün arttığını söyledi.

Başman, 1000 kilometrelik bir mesafenin yaklaşık İstanbul–Mersin arası bir güzergâha denk geldiğini ifade ederek, “Bu da tek seferde 4 bin 800 TL’lik ek maliyet anlamına geliyor. Akaryakıt şu an toplam giderlerimizin yaklaşık yüzde 40’ını oluşturuyor. Dolayısıyla gelen her zam, sebze-meyve taşımacılığı başta olmak üzere soğuk zincir dahil tüm taşıma modlarını doğrudan etkiliyor” dedi.

Artan maliyetlerin kısa sürede raf fiyatlarına yansıyacağını vurgulayan Başman, “Bu zamlardan doğacak geçiş çok hızlı yaşanacaktır. Gıdada, tarladan hale kadar zaten birçok aracı var. Bu durum fiyatları daha da artırıyor. Üstelik yalnızca akaryakıt değil; otoyol ve köprü geçiş ücretleri gibi ek maliyetler de sektörün yükünü ağırlaştırıyor” diye konuştu.

"ÖTV KALDIRILSIN" ÖNERİSİ!

Çözüm önerisi olarak akaryakıtta ÖTV’nin kaldırılmasını gündeme getiren Başman, “Artan maliyetler karşısında akaryakıtta ÖTV’nin kaldırılması gerekiyor. Bunu bir süre deneyerek etkisini görebiliriz” ifadelerini kullandı.

Vergi politikasında adaletsizlik olduğunu söyleyen Başman, “İstanbul Boğazı’nda gezen Türk ama yabancı bandıralı özel yatlarda kullanılan akaryakıtta ÖTV yok. Ancak yurttaşın boğazından girecek gıdanın taşınmasında kullanılan akaryakıtta başta ÖTV olmak üzere ciddi vergiler var. Bu adaletsizliğin giderilmesi gerekiyor” dedi.