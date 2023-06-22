Yurttaşı bayram korkusu sardı

Yayınlanma: 22.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.06.2023 - 03:00

Asgari ücretle geçimini sağlamak zorunda kalan 5 kişilik bir ailenin bayramlık ikram ve giyim masraflarını hesaplayan CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, basit bir alışverişin 7 bin 628 lira tuttuğunu söyledi.

Yurttaşın neredeyse bir aylık ücretini bayram alışverişinde harcamak zorunda kaldığını belirten Akay şu bilgileri verdi:

“Sadece kolonya, şeker, baklava ve meyveden oluşan ikramlık alışverişi 1325 lira, gömlek, pantolon ve ayakkabıdan oluşan giyim alışverişi için ise 6 bin 303 lira. Örneğin 1 kilo karışık bayram şekeri 150 lira, 572 gram bayram çikolatası 290 lira, 1 litre kolonya 90 lira. Yine klasik bir ayakkabı 600, pantolon 900 lira. Çocuklara bir tişört alsanız 120 lira. Çocuk ayakkabısı 500 lira.”

(Cevdet Akay)

‘İKRAMİYE 139 DOLAR ERİDİ’



CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ise emeklilerin bayram ikramiyelerindaki erimeye dikkat çekti.

(Cumhur Uzun)



2018 yılında 1000 lira olan ikramiyenin o günkü dolar karşılığının 224 dolar olduğunu anımsatan Uzun, bugün 2 bin lira olarak ödenen ikramiyenin 85 dolara gerilediğini söyledi. 5 yılda kayıp 139 dolar oldu.