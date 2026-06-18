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Yurttaşın yurtdışı harcaması büyüdü

Yurttaşın yurtdışı harcaması büyüdü

18.06.2026 09:26:00
Güncellenme:
Elif Özge Yalçın
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Yurttaşın yurtdışı harcaması büyüdü

BMD Başkanı Sinan Öncel, Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan harcamaların Ocak-Nisan 2026’da 229 milyar lira gerilediğini, bu tutarın Ocak-Nisan 2025’te 284 milyar lira olduğunu vurguladı. Öncel, aynı dönemde yerli kart sahiplerinin yurtdışı harcamalarının ise, 227 milyar liradan 341 milyar liraya yükseldiğine dikkat çekti.

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Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, BMD ve Fast Company işbirliğiyle dün düzenlenen toplantıda sektörünün mevcut durumunu “kan kaybı” olarak niteledi.

Aylık anketlerinin mayıs sonuçlarıyla ilgili bilgi veren Öncel, üyelerinin yüzde 52’sinin Mayıs 2025’e kıyasla yüzde 30’un altında bir oranla ciro artışı bildirdiğini açıkladı.

Öncel, “İndirimli satışların toplam satışa oranı yüzde 40 ve üzeri olanların oranı yüzde 56 olmuş. Cironun yarısının indirimli satıştan kârsız gelmesi çok sağlıksız” dedi.

Sektördeki en kritik değişimlerden birinin de harcama yönündeki sapma olduğunu belirten Öncel, Türkiye’de yabancı kartlarla yapılan harcamaların Ocak-Nisan 2026’da 229 milyar lira gerilediğini, bu tutarın Ocak-Nisan 2025’te 284 milyar lira olduğunu vurguladı.

Aynı dönemde yerli kart sahiplerinin yurtdışı harcamaları ise, 227 milyar liradan 341 milyar liraya yükseldi. Öncel ayrıca, perakendecinin çözülmesi gereken en öncelikli sorununun ise fahiş kira olduğunu anımsattı.

Öncel, ideal kira/ciro oranının yüzde 10 olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Bu oran yüzde 16 ve üzeri diyenlerin oranı 2024’te yüzde 20, 2025’te yüzde 42 iken yılın ilk dört ayında yüzde 56’ya çıktı. Haziran 2022’de 100 bin liralık kiranın dolar karşılığı 6 bin 68’ken bugün 11 bin 164 dolar.”

İlgili Konular: #yurt dışı #harcama #artış

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