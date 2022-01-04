Zam yağmuru dinmiyor: Bir ilde daha ekmeğe zam

04 Ocak 2022 Salı, 15:12

Kayseri’de 200 gram ekmek 25 kuruşluk zam ile 2 liraya yükseldi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odası’ndan yapılan açıklamaya göre yeni tarife şöyle:

“180 gram pide 2 TL, 360 gram çifte pide 4 TL, 120 gram pide sandviç dürüm ekmeği 1.50 TL, 150 gram lavaş dürüm ekmeği 2 TL, 300 gram lavaş dürüm ekmeği 4 TL, 250 gram tam buğday ekmeği 5 TL, 250 gram kepekli ekmek 5 TL, 250 gram mısır ekmeği 5 TL, 200 gram kıymalı pişirme ücreti 3 TL, küçük güveç pişirme ücreti 15 TL, 400 gram tahinli ekmek 7.50, 400 gram yağlı ekmek 6.50 TL, 100 gram susamlı simit 3 TL, kete ve poğaça 3.50 TL."

TL'NİN DEĞER KAYBI YÜZDE 44

Dolar/TL 2021 yılına 7.44'lü seviyelerde başladı ve yılın son işleminde ise 13.2 seviyesindeydi. Böylece TL'nin 2021 yılında dolar karşısındaki değer kaybı yüzde 44 oldu.

TL gelişmekte olan para birimleri arasında dolar karşısında son 1, 3 ve 5 yıla bakıldığında her vadede açık ara en çok değer kaybeden para birimi konumunda.