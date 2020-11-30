MAK Danışmanlık’ın 14-24 Kasım tarihleri arasında yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. 67 ilden 5 bin 700 kişiye yapılan ankete göre bugün seçim olsa barajı 3 parti geçebiliyor. Öte yandan ankete katılanların yüzde 58’i bugün seçim olsa 24 Haziran’da oy verdiği partiye yeniden oy vermeyi düşünmüyor.
İşte ayrıntılar...
MAK Danışmanlık’ın 14-24 Kasım tarihleri arasında yaptığı anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. 67 ilden 5 bin 700 kişiye yapılan ankete göre bugün seçim olsa barajı 3 parti geçebiliyor. Öte yandan ankete katılanların yüzde 58’i bugün seçim olsa 24 Haziran’da oy verdiği partiye yeniden oy vermeyi düşünmüyor.
MAK Danışmanlık’ın anketinde karasızlar dağıtılmadan ortaya çıkan sonuçlarda AKP yüzde 34,1 oranında oy alırken CHP yüzde 21,1, İYİ Parti yüzde 10,1 ve MHP ise yüzde 8 oy aldı.
SEÇMENLER TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR
MAK Danışmanlık’ın anketinden çıkan en çarpıcı sonuç ise seçmenlerin değişen tercihleri ile ilgili oldu. Katılımcıların yüzde 58’i bugün seçim olsa 24 Haziran’da yapılan genel seçimde oy verdiği partiye oy vermeyeceğini belirtirken, yüzde 23’ü ise aynı partiye oy vereceğini söyledi. Katılımcıların yüzde 19’u ise kararsız olduğunu söyledi.
PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜLMESİNİ İSTEYENLER ÇOĞUNLUKTA
Anketten çıkan bir başka çarpıcı sonuç ise sistem değişikliği ile ilgili oldu. Ankete katılanların yüzde 46’sı güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönülmesini tercih ederken, yüzde 35’i ise mevcut sistemin devam etmesini tercih ettiğini belirtti.
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