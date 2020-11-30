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SEÇMENLER TERCİHLERİNİ DEĞİŞTİRİYOR

MAK Danışmanlık’ın anketinden çıkan en çarpıcı sonuç ise seçmenlerin değişen tercihleri ile ilgili oldu. Katılımcıların yüzde 58’i bugün seçim olsa 24 Haziran’da yapılan genel seçimde oy verdiği partiye oy vermeyeceğini belirtirken, yüzde 23’ü ise aynı partiye oy vereceğini söyledi. Katılımcıların yüzde 19’u ise kararsız olduğunu söyledi.